IL BILANCIO

UDINE Rallenta la curva della crescita dei contagi in Friuli Venezia Giulia. Rispetto alla situazione di domenica, l'incremento giornaliero ieri è risultato più che dimezzato, con 21 casi in più in regione rispetto ai 44 del giorno prima. In leggero calo anche il numero delle vittime, con altri nove morti (il giorno prima se ne contavano 11), che portano il totale a superare la quota dei cento decessi (sono in tutto 107). A scontare i numeri maggiori è la provincia di Trieste con 57 decessi (3 in più rispetto a domenica), mentre Udine arriva a 34 (sono quattro persone morte in più), Pordenone a 14. A Gorizia restano due decessi in tutto. Quello udinese è comunque il territorio più colpito in termini assoluti, con 524 casi positivi, mentre Trieste segue con 494 persone contagiate, Pordenone ne conta 383 e Gorizia 91, cui si aggiungono nove persone non residenti in regione.

IL QUADRO

In terapia intensiva, in regione, si contavano ieri 60 pazienti (uno in meno del giorno prima). Fra Udine e Palmanova, come ha spiegato ieri pomeriggio il dirigente medico del Santa Maria della Misericordia Amato De Monte, «ci sono 24 pazienti Covid-19, di cui 20 a Udine e 4 a Palmanova, dove era già stato trasferito un paziente e oggi (ieri ndr) ne sono stati portati altri due. A Udine allo stato resta un posto libero». Negli altri reparti in tutto il Fvg, invece, le persone ricoverate sono 229, mentre 820 sono in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 103, quasi una ventina in più rispetto al giorno precedente, mentre le persone senza più sintomi ma ancora negative al tampone sono 183. A Mortegliano si piange la diciassettesima vittima fra gli anziani ospiti della casa di riposo, focolaio del contagio da coronavirus. Se ne è andata, infatti, Delfina Costantini, 92 anni, di Bicinicco. «Gli anziani ospiti positivi al test per il coronavirus sono 25. Per il personale attendiamo gli esiti degli ultimi tamponi», spiegava ieri il sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani. Anche Ampezzo ha dato l'addio nei giorni scorsi ad Aldo Sartori, 72 anni, che prima della pensione lavorava in fabbrica e lascia la moglie Alda. Il sindaco Michele Benedetti ha espresso vicinanza alla famiglia. Fra le buone notizie, il fatto che sabato sia uscito dalla terapia intensiva il comandante della Polizia locale di Monfalcone, Rudi Bagatto, residente a San Daniele, che il sindaco della città dei cantieri Anna Maria Cisint ha festeggiato con un videomessaggio nel giorno del suo compleanno.

A TRICESIMO

Il supermercato ad insegna Famila ieri è rimasto chiuso temporaneamente in via precauzionale, come la stessa società ha segnalato al Comune. Il gruppo Unicomm, proprietario della rete Famila, A&O, Emisfero e Mega, fa sapere che la decisione è stata presa per procedere a una radicale sanificazione del punto vendita, dopo che un dipendente, un addetto della macelleria, ha accusato febbre. «Il dipendente ha la febbre e noi, per senso di responsabilità verso i dipendenti in primis e i clienti, abbiamo ritenuto di procedere alla sanificazione totale degli spazi in cui l'addetto alla macelleria si era mosso nei giorni scorsi». Il dipendente, come conferma la società, era a casa già da una settimana, «perché doveva sottoporsi a un piccolo intervento. Poi gli è venuta la febbre mentre era a casa». Da qui la decisione di chiudere e sanificare, per massima prudenza, un'operazione che «non poteva essere fatta con il punto vendita funzionante». Ma il supermercato, che conta 24 addetti, riaprirà oggi, fa sapere la società. Chi ha lavorato a stretto contatto con lui, «pur non avendo alcun sintomo», dovrebbe restare a casa in quarantena fiduciaria, come riferisce il sindaco Giorgio Baiutti: che si è subito informato della situazione: «Il dipendente è a casa da lunedì scorso, a quanto ne so, ma siccome la settimana prima aveva lavorato, il Comune dopo la segnalazione del gruppo Famila ha preso contatto con il distretto sanitario e con il dipartimento di prevenzione che ha definito il protocollo da attivare in casi sospetti con chiusura dell'esercizio commerciale ed avvio delle operazioni di radicale sanificazione».

L'ASSESSORE

Il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha messo in riga i numeri della gestione dell'emergenza da parte della Protezione civile regionale, che sinora ha garantito attività per 10mila ore uomo facendosi carico di diverse attività, fra cui l'assistenza ad anziani e a persone in quarantena (con 5.384 volontari), il montaggio delle tende pretriage in 16 ospedali, il trasporto e consegna di materiali, la diffusione dei messaggi con megafono e l'impegno di 3.179 uomini. Per Riccardi «hanno dimostrato dedizione e altruismo, al servizio di tutta la comunità». In questo periodo la Regione ha assunto 110 persone, fra cui 20 medici e 80 infermieri. La produzione delle mascherine ha raggiunto «a tempo di record i 26mila pezzi al giorno». Progetto Fvg-Ar ha depositato una mozione per chiedere un impegno alla Regione per adottare le misure utili a «che gli operatori sanitari, ai quali adesso tutti plaudono, un domani possano essere chiamati a rispondere della loro attività senza tener conto della situazione discriminante nella quale ora si trovano a operare».

Cdm

