IL BILANCIO

UDINE Quattrocento millimetri di pioggia a Passo Pramollo, 350 millimetri lungo la Valcanale, il Canal del Ferro, la Carnia Orientale e anche in Val d'Arzino: «Sono molti», seppure caduti in due giorni, sintetizzano gli esperti dell'Arpa-Osmer Fvg. Se poi ci si aggiunge il vento a 120 chilometri orari a Grado e a 140 chilometri orari sul Lussari e il monte Matajur, con mareggiate, smottamenti e frane conseguenti, si ha un quadro delineato di cos'ha dovuto affrontare la regione tra venerdì 29 e domenica 30 agosto. Per la conta definitiva dei danni è ancora presto, di certo «è stato un evento importante che ha interessato il territorio dal mare alla montagna», afferma il vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, mentre guarda oltre l'allerta arancione che, come da previsioni, è cessata ieri a mezzanotte.

IL PEGGIO È PASSATO

I temporali residui che si potranno avere oggi e domani pomeriggio sono la coda della coda e non preoccupano. Altri numeri tratteggiano quasi nel dettaglio ciò che è accaduto a terra mentre tutta quell'acqua scendeva dal cielo: «Hanno operato complessivamente 1.320 volontari della Protezione civile, con l'utilizzo di 200 mezzi dettaglia Riccardi - per una massa di lavoro imponente e soprattutto estesa a coprire un vasto territorio». Mentre la depressione se ne va, si circoscrivono le conseguenze più serie, che il vice presidente individua «nella situazione emergenziale creatasi alla presa d'acqua sul torrente Comugna a Vito d'Asio, per sistemare la quale ci vorrà ancora qualche ora, e l'interruzione dell'energia elettrica in alcune aree».

L'ESPERIENZA DEL 2003

Se l'assessore al Turismo Sergio Bini rivolge «un plauso alle straordinarie capacità dimostrate dai volontari della Protezione civile, dagli operatori e dalle amministrazioni comunali di Grado e Lignano per essere riusciti in ventiquattro ore a restituire ai villeggianti spiagge e arenili pienamente fruibili», Riccardi pone l'attenzione su tutto ciò che si è evitato in virtù delle opere che si sono fatte sul territorio, da vent'anni a questa parte «con centinaia di milioni», dopo la tragica alluvione di fine agosto 2003 in Valcanale e la tempesta Vaia di due anni fa. «Abbiamo visto l'efficacia delle opere fatte», sottolinea, dando tra gli esempi possibili «quelle realizzate sul torrente But, la cui vallata anche questa volta è stata tra le più colpite, o quelle effettuate sul fiume Natisone. Più interventi appropriati si realizzano continua e più si aumenta la resilienza del territorio».

Perciò la Regione continua la ricognizione entro il 7 settembre i Comuni colpiti a novembre 2019 possono presentare l'elenco delle ulteriori necessità - «auspicando che il Governo continui a sostenere azioni per contenere gli effetti di questi eventi metereologici».

I NUMERI DEL WEEKEND

Nel quadro riassuntivo fornito dalla Regione, si evidenziano, tra l'altro, i 10 Comuni della Pedemontana Pordenonese in cui 15mila utenze sono rimaste senz'acqua potabile l'ente gestore ha assicurato la fornitura con cisterne -, il black out elettrico che ha interessato 7.500 utenze e ieri mattina risultavano ancora disservizi per 600 utenze, di cui 540 in provincia di Udine e 60 in quella di Gorizia; le 9 momentanee interruzioni di viabilità tra cui la 52Bis che da Timau porta in Austria per dissesti idrogeologici e caduta di alberi. Il Tagliamento ha manifestato un picco di piena transitato a Latisana domenica alle 12, con 4,96 metri (inferiore al livello di guardia di 5,40 metri) e un secondo picco nel pomeriggio transitato a Venzone con 3,42 metri.

IL FENOMENO METEO

In Friuli condizioni come quelle vissute tra il 29 e il 30 agosto si registravano «ogni 30-40 anni spiega il previsore dell'Osmer Fvg, Sergio Nordio - Negli ultimi tempi assistiamo a un aumento dell'intensità ma, soprattutto della frequenza, fino ad avere, come in questi giorni, 3 eventi importanti nell'arco di 24 ore». In molte località, continua l'esperto, «si sono misurate in 60 minuti piogge superiori a 80 millimetri: è molto raro che si verifichino eventi così intensi e così distribuiti sul territorio». La diffusione del fenomeno, però, probabilmente «ci ha salvato da danni ancor più ingenti rispetto a quelli registrati». L'ampiezza dell'area interessata è del resto una delle maggiori differenze rispetto all'evento di fine agosto 2003, cui in molti hanno pensato soprattutto per la concomitanza delle date. «Anche in quella occasione ci fu una depressione arrivata dall'Atlantico, ma i temporali forti furono concentrati in un'area, tra Pontebba e Malborghetto», conclude Nordio.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA