IL BILANCIOUDINE Il Gruppo Hera ha chiuso l'esercizio 2020 con risultati positivi, in linea con quanto emerso a consuntivo in tutti i trimestri, pur in un anno particolarmente complesso per il Paese a causa dell'emergenza coronavirus. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, ha approvato all'unanimità i risultati economici consolidati al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla politica di...