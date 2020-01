IL BILANCIO

UDINE Il 2020 investigativo della Polizia di Stato di Udine si è aperto con la violenza sessuale di Capodanno, commessa sulla salita del Castello una quindicina di minuti dopo la mezzanotte, quando una piazza Primo Maggio gremita di gente aveva appena salutato il vecchio anno. Le indagini sono in corso ma la Questura auspica di poter giungere a una svolta. È in corso una intensa e attenta indagine della Squadra Mobile. Ci attendiamo qualche novità, ha affermato al riguardo il Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan illustrando l'attività della Questura di Udine nel 2019. I dati della delittuosità non sono ancora consolidati ma confermano un trend di diminuzione di alcune tipologie di reati come omicidi e furti, specie in abitazione. Restano stabili le rapine e i reati di violenza sessuale, ma gli autori sono stati scoperti in oltre il 50% dei casi di rapina e nella quasi totalità delle violenze. Continuano ad aumentare invece i reati informatici. La delittuosità è stata tenuta sotto controllo innanzitutto con l'attività preventiva di controllo del territorio della Squadra Volante della Questura di Udine e dei commissariati di Cividale e Tolmezzo e con l'attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile, ha aggiunto ancora il Questore sottolineando l'aumento del numero di Volanti presenti sul territorio, salite da 2,6 per turno del 2018 alle 2,8 del 2019. Volanti che, nel 2019, hanno eseguito 4.311 interventi, 93 arresti e 26 mila controlli. Serrata anche l'attività svolta dalla Squadra Mobile le cui principali operazioni investigative - da Magnolia alle indagini sui maltrattamenti a scuola, dall'omicidio del 18enne albanese accoltellato da un connazionale minorenne, alla violenza sessuale in cui è rimasta vittima una minorenne a fine agosto in una caserma dismessa e alla rapina a mano armata alla gioielleria Ronzoni sono state ricordate anche dal vicequestore Massimiliano Ortolan. In totale, nel 2019, sono state controllate 44.957 persone e 17.750 veicoli, arrestate 301 persone e indagate 1.149. Sono stati inoltre sequestrati oltre 39 chili di droga: 38,913 chili di cannabinoidi, 244 grammi di cocaina, 140 di eroina, 5 di Mdma e 50 millilitri di metadone. Il 2019 è stato anche un anno intenso per le attività di ordine e sicurezza pubblica per una serie di eventi di rilievo, ha detto il questore. Tra questi la prima data del Jova Beach Party e i tanti eventi dell'estate a Lignano, gli Europei Under 21, le partite di campionato dell'Udinese e ora anche quelle del Pordenone in serie B. L'impegno proseguirà pure nel 2020 quando sono in programma il 60. delle Frecce e il passaggio del Giro d'Italia. Non si può dimenticare anche l'impegno degli operatori del Servizio di soccorso e sicurezza in montagna: 14 quelli attivi a Sella Nevea, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e anche Sappada. Il Questore ha riscontrato infine un calo delle richieste di asilo politico ne sono state formalizzate 912, principalmente da persone provenienti da Pakistan, Afganistan e Georgia - e dei rintracci di migranti al confine di Tarvisio, sia in entrata che in uscita. Conferma, questa, della efficacia del dispositivo del controllo delle frontiere impostato nel 2015-2016 in collaborazione con la Polizia austriaca. Leggermente diminuite anche le espulsioni.

Elena Viotto

