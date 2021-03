IL BILANCIO

UDINE È tra i primi in Italia sia per il carattere attuale del contenzioso (l'arretrato risulta praticamente azzerato) sia per la celerità delle decisioni il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia malgrado le difficoltà derivanti dalla pandemia. La velocità di decisione si è mantenuta a livelli estremamente elevati, gli appalti sono stati decisi in sospensiva per l'85% dei casi con un tempo medio di 37 giorni. Tali elementi di efficienza sono stati schematizzati nella relazione della presidente Oria Settesoldi, ieri a Trieste, la quale ha auspicato possa tornarsi presto alla normalità anche con una inaugurazione dell'anno giudiziario prossimo «in presenza» dal momento che quest'anno non c'è stata alcuna cerimonia. Tutti gli operatori della giustizia amministrativa, a partire dagli avvocati, hanno dovuto misurarsi con nuove modalità organizzative per impedire che l'emergenza sanitaria potesse incidere sul regolare svolgimento delle udienze e sull'assunzione delle decisioni che per la maggior parte del periodo dell'anno sono avvenuti attraverso l'impiego strumenti telematici. I provvedimenti adottati nel 2020 sono stati 637, oltre 46 decreti presidenziali, questi ultimi aumentati del 18 per cento per la maggior richiesta di interventi cautelari urgenti, disciplinati anche dalla normativa processuale dell'emergenza Covid-19.

APPELLI

La percentuale sulla quale si attestano gli appelli al Consiglio di Stato si attesta sul 20 per cento dei provvedimenti emanati, «segno di una sostanziale accettazione» delle decisioni espressa dalle parti pubbliche e private. Un plauso è stato espresso dalla presidente non solo ai magistrati del Tribunale ma anche al personale amministrativo: tutti hanno mostrato altissima qualificazione e dedizione, ciò che ha consentito di ridurre al massimo le criticità dettate dal momento. La giustizia amministrativa, infatti, non si è mai fermata nonostante l'emergenza sanitaria. Nel 2020 al Tar regionale sono stati depositati 364 ricorsi con un lieve calo rispetto l'anno precedente, «testimonianza di un anno difficile con un'economia che langue e una società civile in grave difficoltà» ma «l'attività della giustizia amministrativa non ha subito interruzioni e ritardi. Infatti ben 231 dei 364 nuovi ricorsi sono stati decisi già nel corso dello stesso anno di deposito (63%)». A fine 2020, la giacenza totale, cioè il numero totale dei ricorsi ancora da decidere, è scesa a soli 157 ricorsi, contro i 224 che risultavano ancora pendenti a fine 2019. I ricorsi pregressi, risalenti al 2018 e 2019, sono stati tutti decisi, salvo alcune eccezioni. La percentuale di appelli al Consiglio di Stato si aggira attorno al 20% dei provvedimenti emanati, segno di una sostanziale accettazione delle decisioni. Per quanto riguarda la domanda di tutela cautelare, questa «si mantiene piuttosto alta e 204 ricorsi, su un totale di 364, contenevano anche la richiesta incidentale di sospensione (56%)»: i rigetti sono prevalsi sugli accoglimenti e 141 ricorsi sono stati decisi con sentenza breve.

CASISTICHE

Nel 2020 i riti speciali' sono stati decisi in media in 125 giorni. Sono aumentate del 57% le richieste di patrocinio a carico dello Stato: nel 50% dei casi proposte da cittadini italiani. I ricorsi sugli appalti (42 presentati contro i 52 del 2019) sono stati decisi in sospensiva per l'85% dei casi con un tempo medio di 37 giorni. Quelli presentati dai cittadini extracomunitari, relativi al diniego o revoca dei permessi di soggiorno o alla revoca delle misure di accoglienza, si sono dimezzati rispetto al 2019 mentre è aumentato il numero degli accoglimenti, pari al 69%. Più che triplicati infine i ricorsi in materia di pubblico impiego e Polizia che sono passati dai 12 de 2019 a 37 del 2020 (+ 225%), di cui 27 in materia di concorsi pubblici (73% del totale).

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

