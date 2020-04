IL BILANCIO

UDINE (cdm) Torna a salire la curva dei contagi, ma il Friuli deve piangere meno morti da coronavirus. Intanto, secondo gli ultimi dati resi noti dall'Istituto superiore di sanità, aumentano i sanitari contagiati, che sarebbero (ma il dato, cristallizzato al 30 marzo, è in evoluzione) ormai 190.

IL QUADRO

Ieri, secondo i dati resi noti dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, erano 92 in più le persone contagiate (contro +21 del giorno prima e +44 di domenica) in Fvg, con un totale di 1.593 casi positivi. Ma si sono contati sei decessi in più, che portano il totale a 113, con una flessione decisa sul numero più duro da accettare (il giorno prima erano aumentati di 9 e domenica di 11). A Trieste le vittime salgono a 59 (+2), in provincia di Udine a 36, con due morti in più da aggiungere al bilancio più triste. Sessanta le persone in terapia intensiva, 215 in altri reparti, 885 in isolamento domiciliare (+65). Aumentano anche i guariti, 112, mentre le persone asintomatiche ma non ancora negative al tampone sono 208. Anche Faedis deve fare i conti con una morte da coronavirus. «Il concittadino era risultato positivo e nell'arco di pochi giorni è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a Udine», spiega il sindaco Claudio Zani. Nel capoluogo friulano i decessi salgono a due.

LEGGENDA DEL BASKET

E anche il mondo del basket piange Santo Rossi, ex cestista friulano, che si è spento a 80 anni: originario di Villacaccia di Lestizza, pivot da 2 metri e 12 centimetri pivot che aveva vestito l'azzurro dal 1963 al '66, vincendo anche l'oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1963. In carriera aveva giocato con la Virtus Bologna, la Ginnastica Goriziana, la Libertas Forlì e infine la Victoria Libertas Pesaro, che poi con lo sponsor Scavolini avrebbe fatto faville, e proprio a Pesaro aveva scelto di stabilirsi dopo essersi ritirato aveva tre figli, tutti sportivi, in particolare la figlia Francesca, 117 volte in Nazionale.

L'ISS

Secondo i dati dell'Iss (aggiornamento al 30 marzo, su 1.353 pazienti positivi) in Fvg sarebbero 190 gli operatori sanitari contagiati, il 14% delle infezioni registrate come fa notare la senatrice Laura Stabile, che rimarca come se in Lombardia la percentuale di medici e infermieri positivi «risulta al 14,33%, in Veneto è 4,45%, in Liguria 6,6%» e la media nazionale è del «9,5% dei contagi». Fra le fasce di età, il 19,5% dei contagi investe i 50-59enni, il 14% sia la fascia prima (0-49) sia quella dopo (60-69). Con un post su Facebook il sindaco di Udine Pietro Fontanini ieri mattina ha condiviso la sua soddisfazione perché «i dati ci dicono che Udine insieme a Pordenone è il capoluogo meno colpito da Covid 19» in regione, facendo riferimento però al dato di 92 contagiati (0,9 per mille), poi corretto dalle cifre aggiornate in tempo reale sul sito della Protezione civile, che la sera registravano 137 quarantene, 110 positivi, 8 guariti, 2 morti.

LA REGIONE

Durante una videoconferenza con i sindaci del Gemonese, Riccardi ieri ha chiarito che la Regione sui tamponi continuerà ad attenersi alle indicazioni ministeriali: il test sarà fatto solo sui sintomatici o su quelli che sono entrati a contatto con persone contagiate. Resta ancora difficile la situazione per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione. Ieri sono state consegnate 250mila mascherine, comprate dalla Protezione civile regionale con fondi propri che saranno distribuite negli ospedali che stavano per esaurire le scorte a disposizione. Inoltre, ha assicurato che la Regione sta potenziando la produzione di mascherine lavabili per i cittadini, per passare «a breve da 26mila a 30mila al giorno». Intanto la consigliera Simona Liguori (Cittadini) ha presentato un'interrogazione sugli avvisi pubblici per l'assunzione di personale, dopo i presunti «problemi legati ai compensi» sollevati da Alessandro Beux e Giorgio Sirotti, rispettivamente Presidente nazionale e regionale della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

