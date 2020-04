UN ANNO DI ATTIVITÁ

UDINE Calano i furti, ma non quelli sulle auto; calano anche le violenze sessuali, aumentano le rapine denunciate, ma allo stesso tempo il 70% dei colpevoli è stato assicurato alla giustizia e sono stabili le truffe informatiche. Resta sostanzialmente invariato il numero dei reati denunciati nel corso del 2019 agli uffici della Polizia di Stato di Udine. A tracciare il bilancio di un anno di atttività è il Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan insieme col Prefetto Angelo Ciuni in occasione del 168. anniversario di Fondazione del corpo, onorato nel capoluogo friulano con la deposizione di una corona al cippo in memoria dei caduti nel piazzale interno agli uffici di viale Venezia, al monumento ai caduti in piazzale D'Annunzio e con un momento di raccoglimento davanti al monumento in onore dei tre poliziotti vittime della strage del 23 dicembre 1998 nei pressi del Tribunale.

I NUMERI

A fronte di 2.293 delitti commessi nel 2019 (nel 2018 erano stati 2.208), la Polizia ha individuato 776 responsabili, arrestato 302 persone e denunciato altre 1.171 in stato di libertà. Scendono di 977 unità i furti, di questi 245 sono avvenuti in appartamento, 62 negli esercizi commerciali, 12 gli scippi e 8 furti di auto. Un lieve aumento si riscontra nelle rapine denunciate: 44 rispetto alle 26; nella maggior parte si è trattato di rapine improprie e l'individuazione degli autori è stata superiore al 70%. Su tutti spicca la rapida risoluzione del colpo a mano armata commesso il 20 luglio ai danni della gioielleria Ronzoni, con 2 dei 4 protagonisti che nella fuga avevano al esploso alcuni colpi in direzione di chi li inseguiva. Nel corso del 2019 si sono registrate anche 339 truffe e frodi informatiche con un dato stabile rispetto al 2018 e 21 violenze sessuali, con gli autori assicurati alla giustizia nel 75% dei casi. Due i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e 54 quelli legati agli stupefacenti. Per quanto riguarda il contrasto al traffico e consumo di stupefacenti il 2019 ha segnato un duro colpo alla criminalità in provincia sulla scorta dell'operazione Magnolia, messa in campo alla fine del 2018 e giudicata uno spartiacque per borgo Stazione. Dopo il blitz del 28 marzo, l'attività investigativa è proseguita nei mesi successivi portando il bilancio complessivo a 50 persone arrestate, la chiusura temporanea di 8 locali pubblici e il sequestro di 22 kg di hashish, 2,5 kg di marijuana, eroina e cocaina. Sul fronte della ricerca e cattura di latitanti in Italia e all'estero, 61 gli ordini di esecuzione pena, 3 mandati di arresto europeo, 16 i latitanti rintracciati di cui 11 sono stati successivamente estradati in Italia, e tra questi uno dei 100 latitanti di maggior interesse a livello italiano.

LE SPECIALITÁ

Grazie alla collaborazione tra Mobile, Digos, Volanti, Polizia anticrimine e amministrativa, in sinergia con la Polizia Locale, sono stati chiusi temporaneamente 17 esercizi pubblici ai sensi dell'art. 100 del Tups. La Polizia postale è stata protagonista di una importante operazione sotto copertura che ha portato a 39 perquisizioni su tutto il territorio nazionale e più di 12.000 profili social esteri segnalati, per traffico e detenzione di materiale pedopornografico. La Polizia di frontiera ha rintracciato al valico di Tarvisio 415 clandestini in uscita e respinto 592 irregolari. La Stradale ha portato a termine le operazioni Imitatur su auto rubate e la Predator sui furti di gasolio in autostrada. La Ferroviaria ha controllato 11mila persone con 209 denunce e 10 arresti.

