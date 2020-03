LA STORIA

UDINE I ragazzi non vanno a scuola causa coronavirus? Il Bearzi entra nelle case dei suoi quasi 1.050 allievi, dalle elementari alle superiori, con un video al giorno. Una rubrica fissa (hashtag il Bearzi a casa tua), ogni giorno all'ora di pranzo, per lanciare una sorta di «sfida», come la chiama il direttore dell'istituto salesiano di via don Bosco a Udine, don Filippo Gorghetto, e vincere così l'irresistibile tentazione di sprofondare nel divano davanti al programma tv di turno o di inebetirsi davanti ad un videogame, ad uno smartphone o a qualsiasi altro aggeggio elettronico.

L'IDEA

«L'idea è nata domenica, quando ci siamo accordati con i presidi su come far partire la didattica on line in questa settimana di chiusura delle scuole (a causa dell'emergenza coronavirus ndr), sulla piattaforma Google Meet. Parlando con due salesiani giovani ci siamo detti: Possibile che non si possa raggiiungere i ragazzi anche con altri input che non siano solo i compiti?. E ci è venuto in mente di lanciare questa sfida: fino a sabato a mezzogiorno pubblicheremo un video per cercare di raggiungerli con motivi ogni giorno diversi. Oggi (ieri ndr) per esempio, era l'invito a leggere un libro, con alcune proposte (La strada del sole di Francesco Lorenzi, Eppure cadiamo felici di Enrico Galliano, Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda e l'immortale Il piccolo principe ndr) fatte da noi. Lanciamo una sfida positiva e loro ci devono rispondere, per esempio raccontandoci cosa hanno letto o riportando una frase». Nei prossimi giorni, cercando di non spoilerare troppo, il Bearzi cercherà di coinvolgere i ragazzi con altre idee: «Un giorno - anticipa don Gorghetto - gli diremo venite a salutarci. Oppure fate una foto mentre siete in giro o con un compagno di scuola, spandiamo felicità per il mondo. È tipico di noi salesiani voler raggiungere altri aspetti della vita dei ragazzi oltre a quello scolastico. Visto che in questi giorni li immaginiamo sul divano davanti alla tv o a giocare sul computer, piuttosto che stiano lì a non far nulla, se leggono almeno per un'ora un libro, passano il tempo in un bel modo». Non manca neanche il mens sana in corpore sano. «Domani (oggi ndr) uscirà un video in cui i professori di educazione fisica e altri docenti proporranno degli esercizi di sgranchimento ai ragazzi ma anche ai loro genitori, invitandoli a farli assieme a casa».

LE LEZIONI

Oltre alla parte ludica, c'è quella prettamente scolastica. «Tutti i professori organizzano qualcosa on line. Alla primaria mandano i materiali a casa ai genitori, poi nei video le maestre spiegano come fare i compiti. Per i più grandi, fanno anche vere e proprie lezioni on line: oggi (ieri ndr) il professore della quinta dell'Informatico ha fatto due ore di lezione regolare con tutti gli alunni collegati in rete». Inutile dire che senza la popolazione degli oltre mille ragazzi che ogni giorno anima il Bearzi, l'istituto salesiano sembri vuotissimo. «Ma ci sono comunque i 150 professori che la mattina vengono a preparare le lezioni o tengono i corsi on line. Poi organizzano delle attività simpatiche per i ragazzi come i video di mezzogiorno. Insomma, siamo attivi», conclude don Gorghetto.

