Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZALIGNANO Dopo la presunta violenza carnale di gruppo accaduta nel tardo pomeriggio di martedì 10 agosto a una giovane della provincia di Udine, a Lignano è ritornata la paura. La vicenda non è imputabile a scarsi controlli da parte delle forze di polizia, questa volta il fatto si è verificato in un appartamento privato, nel cuore di Sabbiadoro. La 18enne, che si trova tutt'ora in vacanza a Lignano con la famiglia, si era...