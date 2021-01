IL BANDO

UDINE Nonostante i tempi difficili, il Bar Zecchini cerca un gestore. Il Comune di Udine, proprietario dell'immobile al piano terra del Palazzetto Veneziano di piazza XX Settembre, ha pubblicato la gara per la concessione dello storico locale chiuso da ormai quasi due anni e che, come spesso accade in questi casi, ha lasciato uno strascico di polemiche. Il bando prevede una concessione della durata di dodici anni (eventualmente rinnovabili a insindacabile discrezione del Comune, previa verifica dell'interesse da parte di altri soggetti), con decorrenza dal 1° giugno 2021 (non prorogabile). Chi è interessato dovrà consegnare la domanda entro le 13 del 1° marzo, ma per poter essere ammessi alla procedura è necessario aver registrato, in un'attività analoga, un fatturato medio annuale di almeno 200 mila euro nel triennio 2017/19.

Il locale, che viene concesso in uso senza arredi né attrezzature. Ha una superficie commerciale di 74 mq., cui si aggiunge la cantina per ulteriori 40 mq. (il bando non comprende eventuali occupazioni di spazi pubblici esterni) e potrà ospitare esclusivamente l'attività di bar (è espressamente vietata l'installazione di macchinette per il gioco d'azzardo). Il canone a base di gara è stabilito in 1.512 euro mensili (l'offerta potrà essere uguale o superiore) e il nuovo concessionario dovrà effettuare a sue spese alcuni lavori previsti esplicitamente dal capitolato: l'importo stimato è di circa 40mila euro, che verranno detratti dai canoni da pagare al municipio. In particolare, gli interventi riguarderanno l'adeguamento/messa a norma dell'impianto elettrico e di illuminazione, con relativa progettazione e rilascio delle relative certificazione di conformità; l'adeguamento del servizio igienico con sostituzione dei sanitari e realizzazione di nuove piastrellature della pavimentazione e delle pareti perimetrali; la verifica dell'efficienza della caldaia esistente (con opzione di sostituzione) e dei radiatori; la riparazione/messa a norma delle vetrate e delle serrande; la sostituzione e l'adeguamento delle pavimentazioni danneggiate; la tinteggiatura dei locali.

Per partire, i lavori dovranno avere il via libera dal Servizio di interventi di riqualificazione urbana (che valuterà documentazione tecnica e preventivi) e, una volta conclusi, gli uffici tecnici verificheranno che siano stati eseguiti a regola d'arte, prima che gli oneri possano essere riconosciuti in conto canone di concessione. Eventuali altri lavori nonché l'acquisto di arredi e attrezzature saranno invece completamente a carico del nuovo gestore. L'aggiudicazione della gara sarà decisa sulla base dell'offerta economica più elevata (con una valutazione massima di 60 punti), e della capacità professionale (massimo 40 punti), calcolata sulla base degli anni di gestione di un locale nei centri storici (2 punti per ogni anno) o in altre aree (1 punto l'anno).

Il Bar Zecchini è chiuso dall'aprile 2019, quando Alice Sant, dopo una gestione durata 15 anni, aveva abbassato le serrande. La conclusione del rapporto con il Comune era stata piuttosto tormentata con una scia di polemiche che era arrivata anche in consiglio comunale a febbraio dell'anno scorso, quando il consigliere del Pd Enzo Martines aveva accusato la giunta di spreco e scarsa attenzione verso il commercio cittadino. La gara capita ora nel pieno della seconda ondata Covid, ma non è detto che questo freni l'interesse: a novembre, ad esempio, c'era stata quella per il Piccolo Bar sotto Palazzo D'Aronco che, nonostante i tempi incerti, ha ricevuto otto offerte.

