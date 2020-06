ARCIDIOCESI DI UDINE

UDINE (al) Tradizionalmente, nella Chiesa di Udine la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo a fine giugno è attesa anche per le ordinazioni sacerdotali, che sono solite celebrarsi in quella giornata o nelle imminenze. Quest'anno gli effetti della pandemia non risparmieranno neppure questo appuntamento, rinviato a domenica 6 settembre. Tuttavia, a prevalere non è la festa rimandata quanto il fatto che in tempi assai difficili per le vocazioni religiose l'arcidiocesi di Udine riesca a inserire nelle sue comunità altre 3 forze giovani. Ai due diaconi che saranno ordinati sacerdoti a fine estate, s'aggiunge l'ordinazione che si è tenuta in forma privata in pieno lockdown. Diventeranno sacerdoti Christian Marchica, 25 anni di Pradamano, e Michele Frappa, 31 anni, di Camino al Tagliamento, accompagnati dall'affetto delle loro famiglie d'origine e dall'abbraccio delle comunità in cui sono cresciuti e in cui hanno prestato il loro servizio come seminaristi. Il primo, entrato in Seminario dopo le scuole superiori, ha prestato servizio nelle comunità delle parrocchie udinesi del Carmine, San Giuseppe, Cormor, San Rocco, e Tempio Ossario e a Camino al Tagliamento. Il secondo ha prestato servizio a San Daniele e nella parrocchia udinese di San Giuseppe. A ordinarli sarà l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato con una solenne celebrazione nella cattedrale di Udine. «Accanto alla grande gioia per il dono di due giovani a servizio delle nostre comunità ha sollecitato il rettore del Seminario interdiocesano di Castellerio, don Loris Della Pietra sulle pagine del settimanale diocesano - non si dimentichi la preghiera. Sarà sin d'ora importante impegnare il tempo che ci separa dal settembre accompagnando e sostenendo questi giovani che, in questo anno particolare, segnato dalla paura e dall'incertezza, ma anche dai doni dello Spirito, hanno bisogno più mai dell'accompagnamento orante di tutte le nostre comunità». Compagno di studi e di missione è don Simone Baldo che, ordinato sacerdote il 5 aprile scorso, ha celebrato la sua prima messa il 14 giugno, festa del Corpus Domini, nella sua parrocchia d'origine, Codroipo. In quell'occasione è stato il parroco, monsignor Ivan Bettuzzi, a costruire un ponte tra l'ordinazione confinata e la prima messa con la chiesa di nuovo animata. «Due mesi fa, il duomo vuoto, la città deserta, la segretezza dei movimenti, l'assenza di ogni apparato esteriore, non hanno diminuito ma accresciuto la solennità del rito. Mentre tutto intorno a noi era segnato dall'ombra dell'angoscia ha ricordato - abbiamo sentito il privilegio di essere protagonisti di un nuovo inizio». Che si è concretizzato in occasione della prima messa di don Baldo, quando «siamo qui a disvelare questo dono prezioso, presentandolo alla comunità intera ha aggiunto monsignor Bettuzzi perché possa gioirne e ringraziare il Signore poiché in Simone ha portato a compimento l'opera che fra i filari della vigna di Codroipo era iniziata tanto tempo fa».

