VERZEGNIS «Lavati spesso le mani»: è il primo punto del decalogo predisposto dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus.

Una prescrizione che sembra essere stata presa molto sul serio dai cittadini, tanto che le richieste di igienizzanti per le mani si sono impennate e il prodotto è risultato in questi giorni spesso introvabile e sul web ha raggiunto in alcune circostanze prezzi proibitivi.

È in questo contesto che Pier Luigi Guida, farmacista a Verzegnis dal novembre 2018 e una passione professionalmente coltivata per la farmacia galenica, la scorsa settimana ha deciso di trovare una soluzione al problema di una domanda di igienizzante che continuava a ricevere e dell'impossibilità di essere rifornito.

«Ho telefonato direttamente alle case produttrici, ma senza successo spiega -. Così ho cominciato a produrla in laboratorio e, contestualmente, ho pubblicato un post sulla pagina Facebook della farmacia per far sapere che, se ce ne fosse bisogno, qui c'è igienizzante di propria produzione». La risposta dei cittadini non si è fatta attendere e le richieste sono arrivate da ben oltre Verzegnis: «Da Sappada, Paularo, Amaro, da singoli cittadini e da realtà imprenditoriali o ambienti pubblici, tutti alle prese con lo stesso problema: non trovare il prodotto sul mercato», prosegue Guida, farmacista da ben sette generazioni. «Sono cresciuto vedendo mio padre fare gli sciroppi e dunque per me il laboratorio galenico è parte imprescindibili della farmacia, al di là delle disposizioni di legge», evidenzia, rispondendo nel frattempo a una richiesta di igienizzante arrivata via Facebook.

«Abbiamo regalato alcune confezioni alle persone più anziane della zona, perché siamo davvero convinti che mantenere pulite le mani sia la via principale per contrastare il diffondersi del virus prosegue il professionista e poi abbiamo mantenuto per il prodotto il prezzo di mercato.

Nessuna speculazione, solo la volontà di dare un servizio e la soddisfazione di vedere che, anche da una farmacia di un centro di 800 abitanti, in alcune circostanze si possono dare le risposte che neppure il mercato online riesce a dare». Per ora Guida ha realizzato prodotto per 100 confezioni di igienizzante da 100 ml, cui si aggiungono le confezioni da 500 ml destinate a realtà con afflusso di pubblico.

«Le richieste continuano e quindi continua anche la produzione aggiorna il farmacista -, nonostante stia cominciando ad essere più complicato trovare le materie prime». È capitato che, per esempio, in laboratorio stesse per esaurirsi l'addensante necessario a realizzare l'igienizzante.

«Ho provato a cercarlo con dovizia in Italia, ma non c'è stato verso racconta -. Allora ho telefonato a un mio amico farmacista in Germania e lì l'ho trovato e me lo sono fatto spedire». Pier Luigi Guida si ritira in laboratorio a farmacia chiusa e «per fare un litro di igienizzante impiego una quarantina di minuti», afferma, convinto di interpretare anche in questo modo «lo specifico della mia professione, che è quello di prendersi cura della salute delle persone».

