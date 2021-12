IGIENE URBANA

UDINE (al.pi.) Una nuova isola ecologica in piazzale XXVI Luglio, funzionale e a ridotto impatto visivo. La giunta Fontanini ieri ha dato il via libera alla realizzazione dell'opera, accogliendo la richiesta del locale Fuel Coffee and Food, che aveva manifestato esigenze legate allo smaltimento dei rifiuti non compatibili con il solo sistema del porta a porta. Un progetto apripista che il Comune vuole diffondere. «Il ristorante ha spiegato l'assessore all'Ambiente Silvana Olivotto - ha chiesto l'attivazione di un sistema che coniughi facilità nel conferimento dei rifiuti a un impatto visivo decoroso nel contesto urbano. Per mettere in atto questo progetto, è necessario preliminarmente che il Comune di Udine provveda a concedere a Net l'area, di 8-10 metri quadrati con accessi dedicati e limitati, per il conseguente posizionamento di specifici cassonetti carrellati di volumetrie da 240 litri posti all'interno di idonee armadiature fornite e installate dal locale stesso».

L'operazione sarà a costo zero per il Comune. «È un progetto innovativo per nascondere alla vista i cassonetti ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini - e un esempio che vorremmo esportare in tutto il centro storico: ho dato mandato agli assessori Olivotto e Maurizio Franz di incontrare gli esercenti per espandere l'utilizzo di questa metodologia».

Sono in tutto cinque le nuove piazzole ecologiche previste dall'amministrazione, in particolare a servizio dei grandi condomini e dei locali pubblici: oltre a quella in piazzale XXVI luglio, in via Monte Grappa 82 (circa 30 metri quadrati dove verranno posizionati carrellati di volumetrie di 1100 e 240 litri), in via Malborghetto 58 (32 metri quadrati a servizio di tre grandi complessi residenziali), in via Sabbadini (nel cortile dell'ex Macello, per circa 240 metri quadrati) e in via Marco Antonio Fiducio (altri 240 metri quadrati). «La scelta ha concluso Olivotto -, è ricorrere a una soluzione complementare rispetto al casa per casa. Mi auguro che tutti comprendano che un locale con molti coperti ha esigenze diverse da singoli appartamenti. A noi interessa migliorare il servizio e curare il decoro urbano».

ANTENNE, TARIFFE ABBATTUTE

Da 290mila a 17mila euro: è la riduzione di entrate annuali che il Comune subirà a causa delle tariffe sulle antenne dei cellulari imposte da Roma agli enti locali: «Oggi (ieri, ndr) ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina -, abbiamo approvato le tariffe 2022 per il canone patrimoniale e si nota una incursione pesante sulla fiscalità locale: per gli impianti di telefonia mobile, la legge nazionale ha stabilito una tariffa forfettaria non modificabile di 800 euro l'anno, provvedimento che ha un forte impatto negativo sul Comune e i cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA