UDINE La pioggia non li ha scoraggiati e alla fine si sono ritrovati in oltre 400. Giovani, giovanissimi, mascherina al volto, cartello in mano, colorati, chiassosi, educati, determinati a manifestare contro l'odio e il razzismo. Anche Udine ha risposto presente! alla mobilitazione internazionale del movimento Black Lives Matter, aggregando in piazza XX Settembre studenti, famiglie, associazioni. Uniti nel protestare contro il sistema che ha portato alla morte dell'afroamericano George Floyd avvenuta il 25 maggio scorso a Minneapolis, negli Usa.

«Siamo un gruppo multietnico di ragazzi, la maggior parte dei quali di nazionalità italiana ha ribadito Mama Coulibaly, giovane ventenne che assieme ai suoi coetanei Samuel e Abdou ha organizzato l'evento creando il passaparola in pochi giorni - Il nostro obiettivo è combattere il razzismo cercando di sensibilizzare le persone su diverse tematiche come lo Ius soli, il caporalato, l'islamofobia e i white privilege. Ci stiamo ispirando ai movimenti afroamericani, ma l'idea di far nascere questo gruppo e di ritrovarci a manifestare è frutto dei nostri pensieri e di quello che abbiamo vissuto finora sulla nostra pelle».

Storie di insulti, discriminazioni, offese. Dalla strada alla scuola. Mama ha 20 anni, è nata in Italia da una famiglia arrivata dal Mali, ha studiato a Udine per poi iscriversi a Scienze internazionali e diplomatiche a Pisa. «Noi che siamo la cosiddetta seconda generazione pensiamo al nostro presente e al nostro futuro, a come potranno vivere i nostri figli e per questo abbiamo deciso di fare qualcosa» ha aggiunto prima di prendere la parola e lanciare la serie di interventi che ha caratterizzato il pomeriggio udinese, rallegrato da break dance, black music e appelli. Ad ascoltarli tra gli altri ArciGay, Centro Balducci di Zugliano, Libera contro le Mafie.

I complimenti per l'iniziativa sono arrivati anche dal consigliere regionale Furio Honsell: «Un grazie agli organizzatori della manifestazione Black Lives Matter Friuli che hanno messo il nome della nostra città di Udine sulla carta geografica della lotta per la giustizia e i diritti civili nel mondo ha dichiarato - Non solamente negli Stati Uniti ma anche in Italia il razzismo è presente: va contrastato il contagio di questa tremenda malattia dello spirito».

Felix Okoro, presidente della comunità nigeriana, ha definito l'iniziativa molto importante perchè «dopo i fatti successi in America, unisce i ragazzi di tutti i colori: questo è il futuro, anche dell'Italia. L'obiettivo è arrivare a una convivenza pacifica. Il messaggio per i giovani è che questa è la vostra patria, non dovete mai mollare». «Siamo giovani, siamo tanti, siamo multirazziali e guardiamo il mondo con occhi diversi: il cambiamento deve partire da noi, solo insieme possiamo sconfiggere il razzismo perché tanti ragazzi italiani la pensano come noi ha aggiunto Samuel - siamo poco rappresentati, coperti di insulti da moltissime campagne politiche. Siamo discriminati e poco considerati sia dal punto di vista lavorativo che scolastico. Uno dei nostri obiettivi è riuscire a cambiare questa situazione, per poter servire un domani l'Italia con il nostro lavoro e con tutti gli insegnamenti appresi in questo Paese, senza doverci trasferire altrove dopo aver terminato gli studi».

