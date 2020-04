IERI POMERIGGIO

LATISANA Dramma a Latisana per l'improvvisa scomparsa di una giovane donna 30enne, mamma di una bambina di 3 anni, Ambra Ravanello, trovata senza vita nella sua abitazione nel primo pomeriggio di ieri. A fare la tragica scoperta è stato il marito che, rientrato dopo il lavoro, l'ha trovata priva di conoscenza all'interno dell'abitazione.

Inutili i tempestivi interventi di soccorso prestati dai sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e l'equipe medica. Dopo oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione prestati dai sanitari, per la giovane ormai non c'é stato più nulla da fare. Il decesso da quanto si è appreso sarebbe riconducibile a una caduta accidentale, perché la donna, rientrata in casa per la pausa pranzo, è stata trovata riversa a terra con una ferita alla testa.

La salma è stata quindi trasportata all'ospedale di Latisana in attesa di una eventuale richiesta di autopsia da parte dell'autorità giudiziaria. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri della Compagnia di Latisana. Ambra, originaria della vicina San Michele al Tagliamento, di professione faceva la commessa del negozio della Sme di via Prati Guori a Portogruaro. Aveva studiato all'Istituto tecnico economico turistico di Lignano. La notizia, diffusasi tra le tre comunità nel tardo pomeriggio, ha creato grande commozione a Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Latisana dove Ambra era molto conosciuta. Ad esprimere vicinanza alla famiglia della ragazza il sindaco di Latisana Daniele Galizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA