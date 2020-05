Si è celebrato ieri in forma strettamente ristretta come da vincoli imposti per l'emergenza coronavirus, il funerale di Giulia Comuzzi, la mamma di 36 anni deceduta nel tragico incidente di lunedì scorso a Codroipo lungo la strada statale 13 Pontebbana. Solo ai familiari più stretti è stato concesso di partecipare alle esequie celebrate nella natia Rivignano. Il papà Diego, in pensione dopo essere stato titolare della macelleria del paese, la mamma Sonia Blaseotto, Cecilia, gemella di Giulia, e la sorella minore Alice. La donna, madre di tre figli, è spirata a causa delle gravissime ferite riportate dopo lo scontro tra l'auto che stava guidando e un'altra vettura che la precedeva, all'altezza dell'ingresso dell'abitato di Codroipo. Nell'incidente era rimasto ferito invece il compagno 39enne Emanuele Sandri, che le stava accanto, ricoverato poi in ospedale con 30 giorni di prognosi e già dimesso dal noscomio udinese. E proprio alla vigilia del funerale il ragazzo ha listato a lutto il suo profilo facebook, sul quale ininterrottamente in questi giorni amici e conoscenti gli hanno trasmesso messaggi di cordoglio e vicinanza per questo immane lutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA