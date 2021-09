Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Fvg su 2.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi (tra cui 9 migranti/richiedenti asilo a Trieste) con una percentuale di positività del 4,26%. Sono inoltre 4.829 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,12%). Registrato il decesso di un uomo di 89 anni del territorio di Pordenone. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 43 gli ospedalizzati in altri reparti....