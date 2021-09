Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Più di diecimila tamponi analizzati in sole 24 ore, meno di 100 contagi rilevati in tutta la regione. E un sensibile calo dei ricoveri in Rianimazione. Sono dati incoraggianti quelli contenuti nell'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, e testimoniano un sostanziale miglioramento della situazione. Ecco tutti i numeri nel dettaglio. In Friuli Venezia Giulia su 4.360 tamponi molecolari sono stati rilevati 69 nuovi contagi...