PORDENONE In Friuli Venezia Giulia su 6.355 tamponi molecolari sono stati rilevati 386 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,07%. Sono inoltre 16.152 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 129 casi (0,80%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 16,31%, quella 50-59 anni con il 15,73% e la 30-39 con il 14,17%. Morte 10 persone: una donna di 92 anni di Spilimbergo (deceduta in ospedale), una donna di 87 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), un uomo di 83 anni di Pordenone (deceduto in una Rsa), una donna di 79 anni di Sacile (deceduta in ospedale), una donna di 78 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 76 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 73 anni di Turriaco (deceduta in ospedale), un uomo di 72 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 64 anni di Sacile (deceduto in ospedale) e un uomo di 58 anni di Cervignano del Friuli (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 299. I decessi complessivamente ammontano a 4.142, con la seguente suddivisione territoriale: 981 a Trieste, 2.065 a Udine, 759 a Pordenone e 337 a Gorizia.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale,tra le positività rilevate ci sono quelle di due medici, tre infermieri, un assistente sociale, un tecnico e un amministrativo dell'Asufc; di un infermiere all'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo; di un tecnico del Cro di Aviano. Tra gli ospiti delle residenze per anziani si registrano due contagi, mentre risultano esserci tre positivi tra gli operatori che vi lavorano.

Da quando è cominciata l'emergenza Covid i professionisti sanitari sono sottoposti a un sovraccarico di lavoro e di tensione emotiva, negli ospedali come nei servizi territoriali. A ricordalo è la Fp Cgil di Udine con il segretario Andrea Traunero: «Sono molti i punti di crisi nel territorio dell'Azienda sanitaria del Friuli Centrale - sostiene Traunero - all'ospedale di Udine da inizio dicembre continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei dipendenti delle aree di Medicina e dell'area Covid delle mediche in merito alla gestione della turnistica, a causa della forte carenza di personale, soprattutto Oss ma non solo. Al sottorganico di base si sommano le fisiologiche assenze relative a malattie, maternita, legge 104, infortuni, andando ad aggravare una programmazione già in sofferenza. L'Azienda scaricare tutto sulle spalle degli operatori con riposi saltati, richiami in servizio, turni sempre più duri. A Tolmezzo, con i posti letto per stanza ridotti a due e 46 pazienti da gestire, aumentano distanze e spazi da coprire per infermieri e oss, sotto organico anche a causa della mancata presenza di personale in servizio. A Gemona, nel Suap, il reparto speciale di unità protratta dove sono ricoverati pazienti neurovegetativi, e nella Rsa, dove attualmente vengono assistiti 16 pazienti positivi di cui alcuni ventilati, operano solo 6 Oss e 6 infermieri. Le ferie sono bloccate. A Palmanova, a causa dei numerosi trasferimenti verso l'ospedale di Udine o verso reparti Covid, il numero di Oss nelle Medicine è sceso dai 44 del pre-pandemia agli attuali 20, con 64 degenti (al netto dei 12 posti Covid)».

Elemento comune tra tutti queste situazioni di crisi è uno solo. «La scelta precisa e prolungata nel tempo della Regione di non assumere personale - denuncia la Cgil - se non con il contagocce. I numeri non mentono: a dicembre 2018 l'organico dell'Azienda Friuli Centrale era di 8.939 dipendenti. A giugno 2021, dopo tre ondate di pandemia e prima che esplodesse la quarta, eravamo a soli 8.833. La verità è che non si assume per risparmiare e i costi ricadono sulla popolazione e su chi lavora in sanità.».

