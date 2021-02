IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Si rialza, come accade sempre durante il fine settimana in virtù del minor numero di tamponi, il tasso di contagio in Fvg. Ieri la Protezione civile ha segnalato 284 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 5.139 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza è cresciuta al 5,5 per cento. I totalmente guariti sono 60.037, i clinicamente guariti 1.888, mentre le persone in isolamento risultano essere 8.867. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 73.963 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.432 a Trieste, 33.379 a Udine, 16.517 a Pordenone, 8.764 a Gorizia e 871 da fuori regione.

In calo anche i ricoveri in Terapia intensiva, che scendono di tre unità e arrivano a quota 57 in totale. Relativa stabilità nelle Medicine, con due pazienti in più (ora sono 350) come accade spesso nei giorni festivi, quando le dimissioni sono più lente o addirittura ferme.

Otto i decessi segnalati dalla Protezione civile. Per il secondo giorno di fila nessuna vittima in provincia di Pordenone, mentre sono sei i morti in provincia di Udine e due in quella di Trieste. I decessi complessivamente ammontano a 2.764, con la seguente suddivisione territoriale: 624 a Trieste, 1.377 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia.

Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un solo caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale due. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un collaboratore amministrativo; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un operatore socio sanitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA