LA CRITICA

UDINE La legge regionale sulla gestione delle grandi derivazioni idroelettriche che verrà discussa in IV Commissione martedì 13 ottobre e andrà in aula entro fine mese, «è un passaggio storico di straordinaria importanza per la montagna friulana e per tutta la regione affermano i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli . Un elemento fondamentale di questo percorso sarà la costituzione della Società elettrica regionale, che come Gruppo abbiamo sollecitato da inizio legislatura. È imprescindibile ricondurre sotto il controllo pubblico la gestione della produzione idroelettrica. Non è più accettabile che l'energia prodotta in Friuli Venezia Giulia vada ad arricchire le casse comunali dei Comuni di Brescia e Milano, come nel caso di A2A per la gestione degli impianti di Ampezzo e Somplago, oppure dello Stato francese, come nel caso di Edison per le centrali lungo l'asta del Cellina e del Meduna. Così come non sono accettabili le parole ascoltate in audizione nella IV Commissione da parte del rappresentante di A2A che, a proposito della regionalizzazione degli impianti, ha parlato di esproprio ai danni dei concessionari e che rispetto alla gestione pubblica con una presenza della Regione pari ad almeno il 51% prevede rilevanti criticità di governance, in termini di gestione dell'attività industriale, che rischia di compromettere la sostenibilità economica degli impianti nel lungo periodo».

