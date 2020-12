IL QUADRO

UDINE Il Friuli parte un po' zoppo per la rivoluzione digitale prossima ventura, che proprio in questi giorni ha conosciuto inediti picchi, complice l'operazione cashback lanciata dal Governo, con miriadi di italiani (e di friulani) ansiosi di registrare le proprie carte di credito e le coordinate bancarie pur di usufruire del bonus (tanto da mandare in tilt inizialmente il sistema). Per dire, fra i pochi Comuni (8 Municipi, da Genova a Ronco Scrivia) che possono svolgere le procedure per l'identificazione dei cittadini per il rilascio di Spid, l'identità digitale (requisito cruciale anche per partecipare al cashback oltre che per molto altro, dalle iscrizioni scolastiche alle prenotazioni sanitarie), indicati sul sito governativo compare anche Udine. Ma bastano pochi clic per scoprire che lo sportello pubblico per aiutare i cittadini a ottenere le credenziali è ancora in fase di attivazione: non partirà prima del 2021, anche perché prima gli uffici devono ancora smaltire gli arretrati accumulati con il lockdown di primavera. La Regione, però è pronta al riscatto e candida Insiel a fare da testa di ponte, come identity provider (alla pari di Aruba o Sielte), per il decollo del Friuli verso la nuova era.

CALLARI

L'idea è venuta all'assessore regionale Sebastiano Callari, critico sull'utilità del cashback o della lotteria degli scontrini, ma convinto assertore della necessità del balzo digitale nelle pubbliche amministrazioni. «Oggi per ottenere le credenziali Spid e farsi riconoscere dobbiamo andare per forza alla Posta (on line però ci sono anche una serie di identity provider ndr). Ma io sto valutando di fare in modo che questo si possa fare anche attraverso Insiel. In Emilia Romagna accade già con la loro società inhouse Lepida (che è fra i nove identity provider indicati sul sito governativo ndr). In questi giorni stiamo valutando se riusciamo a partire anche noi. Insiel può diventare un valido provider per i Comuni del Fvg che vogliono attrezzarsi per la rivoluzione digitale. Soldi ne servono tanti, ma tanti ne arriveranno. La morsa del covid ci rallenta, ma mi auguro che a gennaio si possa fare». Per aiutare i Comuni, inoltre, ricorda Callari, che è anche membro del Comitato per la banda ultralarga, «come Conferenza delle Regioni con un emendamento alla legge di stabilità vogliamo far arrivare 60 milioni ai Municipi, un euro a cittadino, per la rivoluzione digitale. Spid e la app Io (mandata in tilt in questi giorni dai troppi clic ndr) sono fondamentali: significa veramente portare la digitalizzazione nello smartphone di ogni persona». Detto questo, «il cashback mi sembra veramente una presa in giro. Sarà una cosa per pochi ma soprattutto sarà una roba o per ricchi o per giovani. Voglio vedere quanti anziani parteciperanno alla lotteria degli scontrini». Le Poste hanno macinato sinora quasi 64mila Spid in provincia. Ma quando sarà possibile farsi identificare dal vivo (per chi non è un abile navigatore o non ha documenti elettronici) anche a Udine in Municipio nello sportello Rao (Registration authority organization) pubblico che aiuterà i cittadini ad ottenere gratis le credenziali Spid? «Penso il prossimo anno - spiega l'assessore Alessandro Ciani -. Venerdì prossimo ci sarà il passaggio all'Anpr (l'Anagrafe nazionale della popolazione residente), cosa molto importante ma anche delicata. Udine sarà il primo capoluogo in Fvg a farlo. Quando avremo completato il passaggio programmeremo anche questo servizio». In tempi di contingentamento degli ingressi «non possiamo permetterci di togliere altri servizi per dare il Rao». E Udine sta ancora recuperando gli arretrati del lockdown. Per chi vuole la carta di identità elettronica il primo appuntamento è a metà marzo. Certo, «il governo ha prorogato la validità dei documenti fino al 30 aprile, ma alcuni hanno bisogno di rinnovarli, anche perché molto spesso banche e assicurazioni non accettano le carte scadute. Ma gli uffici hanno accumulato 3 mesi di arretrati».

Camilla De Mori

