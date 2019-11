Ideanatale pronta con 130 espositori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FIERAUDINE Idea Natale fa due regali ai suoi visitatori: ingresso gratis e gratis anche la partecipazione agli eventi in programma. Da giovedì 14 a domenica 17 novembre, la rassegna, al quartiere fieristico di Torreano di Martignacco, sarà una sorpresa nella sorpresa capace di accogliere e coinvolgere il pubblico con una grande proposta fatta di oggetti, idee, eventi, incontri, ospiti e l'atmosfera ideale per scegliere o realizzare con le proprie mani il regalo più giusto. In programma ci sono oltre 40 appuntamenti, tutti gratuiti.I...