I vigili notturni a Fontanini: pericoloso affidare la sicurezza cittadina agli steward

LA POLEMICAUDINE Secondo il Corpo dei vigili notturni e l'associazione nazionale Istituti di vigilanza privata sarebbe «rischioso» affidare la sicurezza cittadina agli steward urbani, come vorrebbe fare - sul modello pordenonese - il sindaco di Udine Pietro Fontanini. A lanciare la palla nel terreno di Palazzo D'Aronco è l'amministratore unico del Corpo vigili notturni Daniele Zorzi, in una nota.«Affiancare le forze dell'ordine con gli steward urbani per aumentare il livello di sicurezza nelle città può essere rischioso: meglio affidare...