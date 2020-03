L'APPELLO

UDINE Le sigle sindacali dei Vigili del Fuoco Fp Cigl, Fns Cisl, Uil Pa e Confsal scrivono alla Regione per chiedere forniture dei dispositivi di protezione. «I Vigili del Fuoco non si sono mai tirati indietro nell'emergenza e, anche questa volta, siamo pronti a fare il nostro dovere a difesa della nostra gente - si legge nell'appello - I nostri uomini sono pronti a proteggere persone, cose, e animali, sempre, comunque e ovunque. Questa volta, però, senza voler minimamente polemizzare, ci preme segnalare che, al momento, i pompieri del Friuli Venezia Giulia, sono sprovvisti dei necessari dispositivi di protezione individuale. I pochi presidi ancora a disposizione, li stiamo utilizzando in situazioni di estrema necessità. Questo significa che, allo stato attuale, i Vigili del Fuoco, sul territorio nazionale come quelli del Fvg, stanno combattendo il virus a volto scoperto rischiando, non solo il contagio ma di trasformarsi, da salvatori, in super untori».

«In una simile condizione, è ipotizzabile che il soccorso tecnico urgente possa rallentare se non addirittura fermarsi, recando un grave danno alla catastrofica situazione sanitaria - scrivono ancora le organizzazioni sindacali - Al momento, purtroppo, abbiamo notizia che già in alcune sedi dei Vigili del Fuoco sono stati fermati turni interi e, in certi casi, chiusi i distaccamenti a causa delle infezioni contratte dal personale. Aiutateci a proteggervi! scrivono ancora i sindacati rivolgendosi al presidente Fedriga.

LA REPLICA DEL MINISTERO

«Contenuti non veritieri - replica il Ministero dell'Interno - Oltre a creare un ingiustificato allarmismo tra i cittadini, stanno generando disorientamento e preoccupazione anche tra gli operatori del soccorso». E quindi la precisazione: «Il personale operativo dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alla normale dotazione già prevista per le squadre NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico), ha avuto assegnata, già da inizio del febbraio scorso, una cospicua quantità di materiali detergenti e disinfettanti nonché di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc.), utili a prevenire ogni possibile forma di contagio, all'interno delle sedi di servizio o negli scenari di intervento nonché a bonificare apparecchiature o ambienti eventualmente sospetti di contaminazione. Sono stati inoltre applicati tutti i contenuti di uno specifico documento Gestione del rischio connesso all'emergenza COVID-19 emanato dal Corpo dei Vigili del Fuoco il 13 marzo scorso, contenente le linee guida per la gestione degli interventi di soccorso (informazioni sul virus, procedure igieniche ed operative da adottare sia durante che al termine dell'intervento, mezzi e dotazioni minime) e per la pianificazione delle misure per garantire la continuità operativa delle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco in questa emergenza (esposizione del personale, resilienza e continuità operativa)». L'operatività del dispositivo di soccorso, conclude il Ministero, «è stata pertanto regolarmente assicurata su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, le cui sedi sono rimaste aperte 24 ore su 24 e 7 giorni a settimana, allo scopo di soddisfare tutte le richieste pervenute dai cittadini».

