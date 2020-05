LE STORIE

UDINE Dopo la laurea a distanza, in collegamento da casa con la commissione in pieno lockdown, anche i suoi primi di colloqui di lavoro, nella fase due, sono stati sul web in una stanza virtuale con il selezionatore dall'altra parte di uno schermo, grazie alla prima edizione del Job breakfast digitale dell'ateneo friulano. Sara Voncini, di Pavia di Udine, ci scherza su. «Fare i colloqui on line è stata un'esperienza un po' strana, ma avendo discusso la tesi di laurea per via telematica il 30 marzo scorso, ero già entrata nell'ottica. La laurea è stata un po' più tosta. Mi ha tolto un po' l'esperienza di discutere di fronte alla commissione, con gli amici e i parenti. Ho festeggiato con la famiglia. Speriamo che per noi giovani il futuro nell'era covid non sia nero». Da poco, Sara ha ricominciato a lavorare all'osteria Al Tagliato di via Sarpi, dove è attiva da tre anni. «Lavorare in bar era l'unica occupazione che mi permetteva di mantenermi e studiare. Adesso abbiamo ripreso. La situazione non è delle migliori ma c'è una parvenza di normalità. La paura del virus toglie un po' di certezze. Ma il fatto che l'Università abbia mantenuto il Job breakfast rappresenta un punto di stabilità e ci dà un barlume di ottimismo». Lei si era candidata per quattro colloqui ma è riuscita a farne due, con Adecco e la Regione. «Visto il numero consistente di partecipanti ci avevano detto che forse non saremmo riusciti a farli tutti». Per il Job breakfast digitale, infatti, i colloqui prenotati erano stati una valanga, per 150 posti offerti da 11 aziende. Alla fine, ne sono stati sostenuti 1.186, con 268 giovani impegnati (190 laureati e 78 studenti). Anche Eleonora Zamparutti, 25 anni, di Udine, con in tasca una laurea triennale in Mediazione culturale e una magistrale in arrivo, è riuscita a presentarsi a due selezionatori. «Non mi è sembrato strano fare il colloquio via internet. E' meglio parlarsi guardandosi in faccia, ma comunque il Job breakfast mi ha offerto un'opportunità. Mi piacerebbe operare in attività di marketing, social media o risorse umane. Io ho fatto la stagione a Lignano, la hostess, la cameriera Prima del lockdown stavo facendo un tirocinio extracurricolare in una cooperativa sociale a Udine, poi con la pandemia è stato sospeso. Il futuro per noi giovani in era covid? Io cerco di essere positiva, ma se il clima era difficile prima, adesso lo sarà anche di più».

Il successo in numeri di quella che era partita come una scommessa lascia soddisfatto il delegato al placement Marco Sartor, che sottolinea come le aziende premino «le esperienze di mobilità internazionale, la buona conoscenza delle lingue, la familiarità nell'uso dei più comuni software informatici, intraprendenza e proattività». Le aziende più gettonate per numero di colloqui? Lo sportello della Regione (146), Adecco (140), Fincantieri (120), Pittini (122), Biofarma (118), Freud (111), Danieli (100), PwC (99), Taghleef Industries (84), Eurotech (84), Webformat (62). Applausi anche dalle società. Secondo Rossella Mariussi, recruiter di Pittini, il Job breakfast «rimane un'opportunità irrinunciabile». Per Elisa Olivier (Fincantieri), «il format virtuale si è rivelato stimolante ed efficace».

Camilla De Mori

