I viaggiatori: sì a nuovi mezzi sui binari ma senza troppi salassi sui biglietti

LE REAZIONI

UDINE (cdm) Il messaggio lanciato dai pendolari friulani alla Regione è chiaro: chiudere presto la partita del nuovo contratto per i treni Fvg, cercando di ottenere anche un rinnovo del parco mezzi ma senza aumentare troppo le tariffe, comunque prevedendo agevolazioni su misura, con sconti per le fasce meno frequentate, sforbiciate sui prezzi nel fine settimana o per le famiglie. Perché il rinnovo del parco mezzi, è chiaro, si paga. Il comitato porta il caso della Liguria, dove sono già previsti rincari a raffica (del 7% nel 2021, del 6,5% nel 2022 e del 6% nel 2023) per «garantire l'equilibrio economico del sistema» ma soprattutto l'arrivo di nuovi mezzi. Il Fvg, poi, con 21.240 utenti al giorno (1,7% in rapporto agli abitanti) non è la Lombardia dove il 7,5% della popolazione usa il treno, e neppure Bolzano (6,1%) o il Lazio (9,3%), dove quindi il bacino di utenza garantisce ricavi maggiori dalla vendita di biglietti.

Il Friuli ha già in dote i 12 Civity, comprati da mamma Regione nel 2010-11 e entrati in esercizio nel 2015. Secondo il comitato, «i nuovi treni hanno permesso senza dubbio di fare il salto di qualità, portando la puntualità dall'89% del 2014 all'attuale 94,4%, toccando persino il 95,8%. Da circa 3 anni infatti il Fvg è ai vertici nella classifica per puntualità precedendo le virtuose Province autonome di Treno e Bolzano e quest'anno di poco seconda dietro alle Marche». Ma la nostra è anche «l'unica regione d'Italia che non è andata ancora a contratto», rilevano i viaggiatori. Il servizio è affidato a Trenitalia in virtù del contratto del 2009 (giunta Tondo), poi prorogato 2 volte dall'esecutivo Serracchiani nel 2015 e 2017 e ora prorogato per il 2020. Chiusa la partita del tpl gomma, con la pietra tombale sul contenzioso, la giunta Fedriga ha pubblicato il 10 dicembre scorso sulla Gazzetta ufficiale europea (Guce) l'avviso di preinformazione relativo all'individuazione della procedura di affidamento diretto dei treni regionali per 10 anni dal 1. gennaio 2021. Ma secondo il comitato «l'immobilismo contrattuale da oltre 4 anni ha paralizzato alcune scelte strategiche, come quelle legate alla strutturazione di una nuova offerta di corse, alla modifica dell'orario cadenzato e soprattutto alla riduzione dei tempi di percorrenza. Lo stato di precarietà ha poi vincolato il gestore Trenitalia», che non ha investito su nuovi treni. Per il futuro i pendolari chiedono anche a Rfi «significativi investimenti per adeguare alcune tratte vetuste, eliminare passaggi a livello e migliorare l'accessibilità nelle stazioni». Per le tariffe, quindi in casa Trenitalia, l'auspicio è «che non si segua l'esempio poco virtuoso delle altre regioni, dove si prevedono significativi aumenti nei prossimi anni. Bisognerà cercare di contenere gli aumenti, visto che le tariffe sono già mediamente alte, e prevedere una serie di incentivi o premialità per aumentare il numero dei passeggeri». Fra questi, le tariffe dinamiche, come sugli aerei con sconti per incrementare i passeggeri nelle fasce morbide, le agevolazioni per le famiglie, il supplemento bici gratis (o ad un euro simbolico) e la conferma della riduzione del 50% per gli abbonamenti scolastici, su cui la Regione ha investito oltre 6 milioni, coinvolgendo oltre 30mila studenti e garantendo risparmi per le famiglie da 150 euro (per i nuclei con un figlio) fino a oltre 750 (per due). Il comitato, poi, chiede a gran voce un sistema incentivante, «ovvero un bonus-malus con parametri prestazionali rigidi, con penali e premialità per il gestore, non solo per la puntualità e l'affidabilità, ma soprattutto per l'informazione all'utenza e l'incremento della velocità commerciale».

