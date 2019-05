CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TIMORILIGNANO Da alcuni anni il ponte di Pentecoste divide in due gli operatori lignanesi: favorevoli e contrari. Alle Pentecoste di quest'anno (domenica 9 giugno) manca oltre un mese e già molti si mostrano contrari all'invasione dei giovani d'Oltralpe. Da moltissimi anni durante il ponte di Pentecoste Lignano viene presa d'assalto da una moltitudine di giovani austriaci. Un tempo, gli operatori ricordano che non si verificavano eccessivi danni materiali ad aiuole, bagni nelle fontane, bivacchi a cielo aperto e via dicendo, ma in questi...