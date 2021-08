Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOCCORSIUDINE Giornata impegnativa ieri per il Soccorso alpino e per la macchina dell'emergenza, con operazioni di recupero e salvataggio rese ancor più difficoltose a causa del maltempo che ha flagellato anche la provincia di Udine.Sulle Alpi Carniche Occidentali è stata recuperata una comitiva di boy scout di Padova. I 14 escursionisti bloccati in quota sono stati tratti in salvo grazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra....