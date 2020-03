IN PRIMA LINEA

UDINE «Tra qualche giorno avremo pronte le linee di indirizzo da fornire ai Comuni per costruire i criteri con cui distribuire i bonus spesa ai bisognosi, a seguito delle risorse messe a disposizione dal Governo. Che comunque arriveranno agli enti locali per il 15 aprile».

Il presidente dell'Anci Fvg e sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, sintetizza così l'impegno di queste ore dell'Associazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per dare piena operatività alle risorse 6,6 milioni di euro che arriveranno agli enti locali regionali per sostenere i cittadini messi in difficoltà dall'epidemia da Coronavirus. Richieste che, per altro, si sono già materializzate.

NUOVE RICHIESTE

«Oltre ai casi già noti di persone in difficoltà, stanno arrivando richieste di aiuto da quella fascia di cittadini più esposta al rischio tenuta. Persone che hanno perso il lavoro e che magari vivevano già in condizioni di precarietà», conferma Favot. La determinazione dei criteri di suddivisione dei fondi, perciò, in questo momento è prioritaria, ma è anche una partita delicata, poiché «occorre attenzione, per operare in modo che non sorgano contestazioni».

REGIA CONDIVISA

L'idea maturata in Anci Fvg, perciò, è di stabilire a livello centrale alcune «linee di indirizzo», affinché poi «possano essere tradotte al meglio delle necessità locali a livello di Ambito socio-assistenziale e dei singoli servizi sociali». Su alcuni parametri di fondo, comunque, c'è già chiarezza: «La priorità sarà data a persone in difficoltà già note ai servizi sociali e che non stanno godendo di nessun altro sussidio», come per esempio il Reddito di cittadinanza. Sarà prioritario, poi, rispondere alle richieste «di famiglie con minori, di nuclei monogenitoriali», elenca Favot, esemplificando i nuclei fondamentali attorno ai quali si stanno sviluppando le linee di indirizzo. Tra le positività del decreto del Presidente del Consiglio che ha previsto l'aiuto per fare le spesa, «lo snellimento delle procedure per l'individuazione dei negozi alimentari dove potranno essere spesi i buoni evidenzia il presidente dell'Anci - Il Comune, cioè, non dovrà attivare una gara pubblica, ma raccogliere le disponibilità dei negozi, accorciando così i tempi di identificazione».

COME FUNZIONA

I cittadini che saranno beneficiari del buono spesa andranno ad approvvigionarsi nei punti stabiliti. Il Comune, che avrà ricevuto i fondi statali attraverso la Regione, salderà poi la fattura al punto vendita. Favot non nasconde che questo ulteriore compito «arriva in Comuni in cui il personale è ridotto al minimo e che sta lavorando in smartworking, con un inevitabile problema in più per il coordinamento», ma non intende alimentare proteste. «Le questioni sono sempre articolate ricorda - siamo nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria imprevista e si pensa ai sindaci perché sono coloro che meglio conoscono il territorio. Dobbiamo gestire la situazione giorno dopo giorno». Con uno sguardo già rivolto al futuro perché, conclude Favot, «siamo preoccupati per i Bilanci dei nostri Comuni. È vero che si sta risparmiando su alcuni capitoli di spesa, ma rischiamo di non avere le entrate previste. E, in ogni caso, spetterà anche a noi sostenere la ripresa».

POLEMICHE POLITICHE

Ma mentre ci si sta attivando per passare dalle parole ai fatti, i sindaci di centrodestra e di centrosinistra si dividono sulla bontà del provvedimento. In regione ai primi cittadini della Lega che considerano lo stanziamento «mistificatorio» e «propagandistico», rispondono quelli di area Dem, con il sindaco di Palmanova capofila di una raccolta di firme «pro bonus spesa». E l'esponente del Pd, componente della Paritetica, Salvatore Spitaleri, sfida: «I sindaci della Lega rinuncino al bonus, se il loro senso di responsabilità lo impone».

OLTRE L'EMERGENZA

Guarda al futuro anche la proposta di legge per «buoni spesa solidali» depositata un anno e mezzo in Consiglio dal Patto per l'Autonomia e che ora ridiventa d'attualità. «È un provvedimento che pone al centro l'azione dei Comuni spiega il capogruppo Massimo Moretuzzo - chiamati a costruire un patto territoriale con le piccole botteghe e i cittadini». Intanto arrivano le prime adesioni delle botteghe a operare sconti dal 5 al 10% a chi farà la spesa con i buoni. I negozi di alimentari di Fida Confcommercio Udine aderiscono alla richiesta del Governo», conferma il presidente provinciale Andrea Freschi.

Antonella Lanfrit

