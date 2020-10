IN MONTAGNA

TARVISIO Evitare una situazione simile a quella verificatasi a Sappada. È l'obiettivo su cui negli ultimi giorni si sta lavorando a Tarvisio e nell'intera Valcanale dove si è assistito a un aumento di casi di contagio da Covid-19. Attualmente ai sindaci è stata comunicata la positività di 18 persone (11 a Tarvisio e 7 a Malborghetto), oltre ad un paio di casi riscontrati nelle classi seconda e terza media di Pontebba, di alunni però non residenti nel paese. Così se la Valcanale era stata marginalmente toccata dalla prima ondata, ecco che si trova ora a fare i conti con una recrudescenza dei contagi che ha spinto le amministrazioni locali a scendere in campo con decisione per contenere i possibili rischi. Negli ultimi giorni, comprendendo anche Chiusaforte dove si riscontrano due positivi, sono state sottoposte a tampone circa 350 persone per effetto dei tracciamenti dei contagi. Tra le ultime risultate infette anche un dipendente del Comune di Tarvisio, cosa che - in via precauzionale - ha spinto il sindaco Renzo Zanette a chiudere la struttura così da consentire gli interventi di sanificazione. Inoltre tutti i dipendenti e i membri della Giunta comunale, circa una sessantina di persone, sono stati sottoposti al tampone per bloccare la diffusione di eventuali nuovi contagi.

MUNICIPI SOTTO OSSERVAZIONE

«Obiettivo primario è spegnere l'insorgenza di focolai sul territorio» ha comunicato il primo cittadino che ha emesso un'ordinanza con cui dispone la chiusura temporanea degli uffici comunali. L'ordinanza rimarrà in vigore fino a oggi «e comunque fino all'esito degli esami epidemiologici disposti per i dipendenti comunali». Risultati che dovrebbero giungere nel pomeriggio. «Al momento - assicura Zanette - non è prevista nessuna zona rossa, solo in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, valuteremo assieme all'assessore Riccardo Riccardi e al Dipartimento di Prevenzione se sarà necessario mettere in campo ulteriori misure restrettive a favore della salute dei nostri cittadini». Di certo c'è anche la sospensione del servizio di scuolabus e almeno un paio di concittadini, oltre a 3 di Chiusaforte, ricoverati in ospedale. La decisione di ridurre al minimo l'affluenza agli uffici comunali è stata presa anche dalle amministrazioni di Pontebba e Malborghetto-Valbruna con i sindaci Ivan Buzzi e Boris Preschern che hanno emanato un'ordinanza in cui si consente l'accesso unicamente per esigenze urgenti e indifferibili ed esclusivamente previo appuntamento. Al momento è inaccessibile anche l'ufficio turistico di Malborghetto; non svolgerà il servizio di front office fino a nuova comunicazione.

IN AUSTRIA E SLOVENIA

Intanto ieri in Austria si è registrato il giorno peggiore per i contagi con 1958 persone positive (di cui 55 in Carinzia) - nuovo record in termini assoluti da inizio pandemia - dato che porta a 15867 i casi attivi confermati di cui 385 in Carinzia. La situazione si fa sempre più difficile anche in Slovenia. Martedì è stata la giornata nera con 1503 casi confermati di Coronavirus su 5891 test effettuati (in pratica una persona su quattro è risultata positiva) con i contagi attivi che sono saliti a 8860. Il Governo è già corso ai ripari: proprio da martedì sono stati istituiti il divieto di spostamento notturno dalle 21 alle 6 del mattino, cosa che ha costretto a ridurre gli orari di apertura di negozi e pubblici esercizi, e il divieto di spostamento tra regioni. In pratica un residente a Kranjska Gora non solo non può recarsi a Lubiana se non per urgenze o motivi di lavoro, ma non può neppure varcare il confine di Stato. Una limitazione parziale della libertà di circolazione che non riguarda gli italiani che possono entrare in Slovenia, ma che li obbliga a rispettare le ore di coprifuoco.

Tiziano Gualtieri

