I SINDACATIUDINE I nuovi innesti di infermieri e tecnici nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale non basteranno a colmare i vuoti in corsia. E non solo perché non è scontato che tutti i vincitori del concorso in graduatoria prenderanno effettivamente servizio in provincia di Udine. Ma anche perché nel frattempo c'è stato un fuggi fuggi generale dalle strutture sanitarie friulane.NURSINDA denunciare, non per la prima volta, il...