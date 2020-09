IL CONFRONTO

UDINE Bisogna voltare pagina, superare le polemiche e riprendere il confronto: è quello che ieri hanno detto Cgil, Cisl e Uil nella nuova puntata del confronto-scontro a distanza con l'assessore Riccardo Riccardi sulle case di riposo. «Quelli che Riccardi definisce attacchi politici sono rivendicazioni di un confronto sindacale che le segreterie confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil portano avanti da tempo. Così come da tempo chiedono quei riscontri e quei dati sull'andamento dei contagi, in particolare su fronti sensibili come gli ospedali e le case di riposo, che l'assessore ha fornito solo mercoledì in Consiglio regionale». I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil replicano così a Riccardi. «Il vicepresidente - dichiarano Villiam Pezzetta (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) e Giacinto Menis (Uil) ha reagito male alle richieste dei sindacati dei pensionati. Noi crediamo invece che senza l'insistenza dei sindacati e di chi si è battuto, in Consiglio, per l'audizione, i numeri che ha reso l'assessore difficilmente sarebbero stati resi noti».

Cgil, Cisl e Uil, infine, ribadiscono come l'unico tavolo di confronto aperto con l'assessore, da maggio in poi, sia stato quello sulle risorse aggiuntive regionali e sulle indennità per i lavoratori della sanità impegnati sul fronte Covid. «È totalmente mancato invece un confronto a tutto campo su grandi temi come le assunzioni, il ricorso al Mes per il rafforzamento degli ospedali, dei presidi territoriali e dei dipartimenti di prevenzione. Assenza di confronto che avevamo già denunciato con una manifestazione unitaria il 22 luglio scorso. L'auspicio è che il botta e risposta degli ultimi giorni, al di là dell'asprezza dei toni, possa essere il preludio alla ripresa di un dialogo». Intanto ieri, intervenendo a Trieste, Riccardi ha ribadito che il regolamento sulle case di riposo andrà rivisitato «con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse considerando il tema delicato su cui incide anche la necessità di ridurre la spesa ospedaliera. Una delle esigenze manifestate è la necessità di distinguere le strutture residenziali pure da quelle che hanno necessità di dare risposte sanitarie».

