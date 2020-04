IL CASO

UDINE «Ripartire» e ripartire «in sicurezza», intendendo con ciò attualmente l'utilizzo «dei dispositivi di protezione individuale e il mantenimento delle distanze sociali». È quanto sta ripetendo in queste ore il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, convinto che «la politica debba prendersi la responsabilità di mettere insieme sicurezza sanitaria e ripartenza economica» perché, altrimenti, «dopo il 3 aprile le imprese non ripartiranno per un altro stop da decreto ma perché non ne avranno la forza». Input che interpretano i movimenti, i sentimenti e i numeri che arrivano dal territorio regionale: domani due colossi della produzione, quali Fincantieri a Monfalcone ed Electrolux a Porcia, riapriranno i battenti seppure non a pieno regime, il primo con 700 persone su 7mila, il secondo con i servizi preliminari alla riapertura che scatterà mercoledì; gli stessi sindacati Cgil, Cisl e Uil in forma condivisa si dicono «pronti alla Fase 2», pur ribadendo che «la tutela della sicurezza resta al priorità». Non da ultimo, se le elaborazioni di Confindustria Udine danno un calo del Pil regionale del 7,2% per quest'anno, un sondaggio di Confartigianato Udine ha rivelato ieri che «4 aziende su 10 sono a rischio chiusura se la crisi non finisce entro sei mesi e il fatturato 2020 per il settore registrerà un calo addirittura del 42 per cento».

Dopo le tensioni che si sono registrate nei giorni scorsi, specialmente in ambito meltameccanico, per il timore che alcune riaperture significassero fughe in avanti senza controllo, Cigil Cisl e Uil ora evidenziano che «non c'è in corso nessun conflitto tra chi vuole aprire le aziende circa il 40% già in attività con un lavoratore su due operativo - e chi vuole tenerle chiuse». Anzi, affermano, «è giusto prepararsi a una ripartenza dell'economia, tutelando la salute». Perciò affermano all'unisono i segretari regionale Villiam Pezzetta per la Cgil, Alberto Monticco per la Cisl e Giacinto Menis per la Uil, «l'unica strada per gestire la fase due è il confronto tra istituzioni, imprese e sindacato confederale, nel solco tracciato dal protocollo nazionale del 14 marzo». Un punto fondamentale questo per i sindacalisti, poiché «non è pensabile che la sicurezza possa essere gestita unilateralmente dalle aziende, come continua a proporre parte delle forze imprenditoriali, e al di fuori di regole certe e condivise con sindacati e Rsu». Si tratta, quindi, di «declinare il protocollo nazionale a livello regionale, anche azienda per azienda». A preoccupare maggiormente però i sindacati sono le piccole e microaziende, «spina dorsale dell'economia regionale, spesso non sindacalizzate e neppure in contatto con le proprie associazioni di rappresentanza. Soprattutto su queste realtà sottolineano Pezzetta, Monticco e Menis che andrà rafforzata la nostra azione». Oltre alla sicurezza, secondo i sindacati la ripartenza dovrà essere sostenuta «dal potenziamento degli ammortizzatori, indispensabile per sostenere un'ingente riduzione dei carichi di lavoro e un massiccio ricorso ai congedi parentali, vista la necessità di assistere a tempo pieno i figli fino a settembre».

L'indagine fra gli associati promossa da Confartigianato Udine ha avuto un riscontro immediato da 549 imprese: a marzo il fatturato è calato del 60%, con una riduzione media per azienda di 10mila euro. Allargata a tutto il 2020, la prospettiva significa una riduzione del fatturato del 42%, pari a 45 milioni complessivi e a 82mila euro per impresa. «La crisi - conferma Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato-Imprese Udine - durerà tutto quest'anno e con grande probabilità investirà anche una parte del prossimo».

