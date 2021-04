Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OCCUPAZIONEUDINE È allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono a gran voce che si velocizzi la campagna di vaccinazione per avvicinare la ripresa, in un quadro sconfortante, che vede nel 2021 già 7,3 milioni di ore di ammortizzatori sociali.Accelerare la campagna vaccinale è la priorità assoluta non solo sul fronte della sanità, ma anche su quello dell'economia e del lavoro. È l'appello che lanciano Cgil, Cisl e Uil con...