Il consultorio familiare del Distretto di Udine, fondato nel 1975, è sempre accanto alla popolazione, anche e soprattutto ai tempi del Coronavirus per affrontare fianco a fianco questa pandemia e in modo totalmente gratuito. «Per lo svolgimento dei molteplici compiti previsti dalle normative vigenti - sottolinea il dottor Calvani, direttore della struttura - nel consultorio familiare operano diverse figure professionali dell'aria sanitaria, sociale e psicologica; il principio basilare è quello dell'informazione e della prevenzione nei diversi ambiti delle professioni nonché l'offerta di visite specialistiche. Esempio unico di servizio multidisciplinare a tutela della salute della donna, dell'età evolutiva e delle relazioni di coppia e familiari, con servizi facilmente accessibili e capaci di entrare in relazione con le diverse tipologie di utenti, comprese quelle che esprimono un disagio sociale o una specifica fragilità come i migranti e gli adolescenti». In questo periodo di emergenza, le ostetriche e l'infermiera continuano ad assistere donne e bambini che si presentano alla struttura con tutti i criteri di sicurezza. Mantenute le visite domiciliari alle situazioni di fragilità, le visite ginecologiche e i controlli alla nee mamme e ai neonati dopo la dimissione dal punto nascita. Nell'area psicosociale sono garantiti contatti telefonici o in video chiamata e, se opportuno o necessario, anche personalmente con utenti precedentemente in carico o che hanno richiesto questa consulenza nel periodo dell'emergenza. È infatti attivo già da un mese un punto di ascolto telefonico o via skype, rivolto a tutte le persone che si sentono in difficoltà e necessitano di un confronto e di un sostegno garantendo supporto alle persone in isolamento, gestione di stati d'ansia e paure da contaminazione, problematiche familiari e relazionali, consulenze ostetrico-ginecologiche e sportello giovani. Per informazioni i contatti sono 0432/553617, consultorio.udine@asufc.sanita.fvg.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA