IL CASO

UDINE «Il Comune di Udine brancola nel buio e organizza Friuli Doc invece che pensare alle scuole». Il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, critica l'amministrazione comunale per il ritardo con cui si è mossa nel cercare sedi alternative alle scuole per ospitare i seggi elettorali.

In precedenza l'assessore all'istruzione, Elisa Asia Battaglia, ha infatti spiegato che Palazzo D'Aronco sta tentando di trovare soluzioni e pensa in particolare alle palestre, ma ha anche sottolineato come il percorso non sia facile a causa delle caratteristiche degli spazi e dei requisiti che devono avere per poter ospitare le operazioni di voto.

NO ALLA SOSPENSIONE

«E' semplicemente assurdo che il nuovo anno scolastico debba già subire una sospensione dopo una sola settimana di lezione a causa del referendum del 20 e 21 settembre. E lo è ancora di più considerata la situazione emergenziale che non consentirà un regolare inizio delle lezioni commenta Bertossi - Prendiamo atto che a oggi, come sempre, il Comune di Udine brancola nel buio nonostante insieme al collega Giovanni Marsico avessimo sollecitato una soluzione già lo scorso 20 agosto con una interrogazione al sindaco».

Il consigliere cita altri Comuni friulani, come Pordenone e Cividale, che sono riusciti a spostare i seggi: «Udine scopre oggi ha continuato - di non avere palestre e locali dotati di servizi igienici e finestre per ospitare i seggi al posto delle aule scolastiche? O piuttosto era troppo impegnato a organizzare una improbabile e inutile edizione di Friuli Doc proprio quando le famiglie udinesi sono alle prese con un problematico e preoccupante rientro dei figli a scuola? Cerchiamo di non essere ridicoli!».

ALTERNATIVE ALLE AULE

Secondo Bertossi, infatti, ci sono diversi luoghi idonei: «Da Sala Ajace alle sedi delle ex circoscrizioni, palestre e sale congressi, uffici comunali e spazi pubblici ha elencato - Bastava attivarsi per tempo e finirla di trovare pretesti inutili. Invece la vocazione ad essere sempre gli ultimi si conferma per l' ennesima volta. Il Comune ha messo in fila centinaia di cittadini nelle ex circoscrizioni durante il lockdown solo per firmare dei moduli, non si capisce perché non si possano usare per i seggi. Per la maggior parte, poi, sono proprio ex scuole, quindi strutturalmente idonee per il voto. I sindaci hanno il dovere di agevolare il comparto scolastico che soffre anche a causa di questa crisi sanitaria. Purtroppo certa politica oltre ai proclami e alle letterine per mere finalità propagandistiche o alla levata di scudi in favore della scuola non va. Udine ha ben altre priorità, non solo mangiare e bere a ogni costo».

Al.pi.

