LA SCOPERTAUDINE Il Colle del Castello riserva nuove sorprese: dopo l'individuazione di resti di un edificio rinascimentale e di una piccola abitazione di epoca precedente, ora sono emerse due sepolture (di un uomo e una donna) di epoca tardoantica o altomedievale (probabilmente, non si tratta di persone nobili dato che non sono stati trovati arredi funerari). La scoperta è stata fatta nell'ambito delle indagini per la realizzazione...