I promotori: «Un gesto eccessivo ma l'omertà ci lascia amareggiati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIUDINE La taglia per rintracciare chi ha spaventato l'asinello tanto da farlo scappare dal recinto perché poi finisse investito da un furgone in una gelida alba udinese? Per i promotori della fattoria natalizia del Villaggio del Sole, che dopo la morte di Bianchino hanno deciso di portare via anche le due caprette per evitare rischi analoghi, offrire dei soldi in cambio di soffiate non è la strada giusta. Ma il silenzio del quartiere pesa anche a loro.«Una taglia mi sembra un po' troppo - dice Renato Zampa della Cospalat -. Non...