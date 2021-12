Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROGETTIUDINE Via libera al progetto per l'ascensore al Castello da piazza Primo Maggio. La giunta Fontanini, ieri, ha approvato l'opera per 2,8 milioni di euro dato che gli ultimi ritrovamenti sul Colle non comporteranno ritardi nella consegna dei lavori: lo sbarco dell'impianto di risalita, infatti, sarà localizzato in una posizione tale da non interferire con i rinvenimenti archeologici in corso. «Si tratta del progetto di fattibilità...