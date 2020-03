SCUOLE CHIUSE

PORDENONE La chiusura delle scuole non ferma l'attività didattica. Almeno questo è l'obiettivo che si pongono i dirigenti degli istituti superiori cittadini. Se il rischio contagio svuota le aule, la tecnologia può venire in aiuto e far sì che professori e studenti possano impegnarsi in lezioni a distanza per tenere la mente in allenamento. La notizia della decisione di cambiare rotta, operata dalla giunta regionale dopo la segnalazione di sei casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, non ha particolarmente sorpreso docenti, famiglie e studenti che ieri sui social, già dalle prime ore della mattinata, ipotizzavano una nuova chiusura di scuole e atenei. E, a leggere i commenti, in molti (studenti a parte ovviamente) l'hanno accolta positivamente, quasi traendo un sospiro di sollievo.

Teresa Tassan Viol, oltre a essere la dirigente del liceo Leopardi Majorana, occupa lo stesso ruolo nell'Associazione nazionale presidi Fvg che rappresenta l'80% dei presidi della regione. Ieri mattina, prima di conoscere la nuova ordinanza a firma del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, aveva spiegato che la settimana di chiusura era servita a pulire e a igienizzare ogni stanza dei licei, operazioni che saranno ripetute anche questa settimana. In ogni aula, inoltre, come nei bagni, è stato appeso una sorta di catalogo che spiega quali norme igieniche seguire per cercare di evitare il contagio. «Amuchina? Mi hanno assicurato che bastano sapone e acqua», ha sottolineato Tassan Viol raccontando poi, dopo aver appreso della nuova chiusura, che molte famiglie avevano palesato la loro preoccupazione per la ripresa delle lezioni, dato che molti studenti del vicino Veneto frequentano scuole cittadine. «Abbiamo ricevuto tante telefonate di mamme o papà che ci chiedevano cosa fare, come comportarsi e abbiamo spiegato loro che non bisognava creare allarmi». Per quanto riguarda le lezioni a distanza, «noi del Friuli Venezia Giulia siamo stati fortunati - ha proseguito la dirigente del Leo-Majo - perché gli uffici scolastici non sono rimasti chiusi così, oltre alle pulizie, abbiamo potuto testare l'attrezzatura didattica a distanza utilizzando la piattaforma del registro elettronico». Stamattina i dicenti del Leo-Majo si troveranno a scuola per approntare un programma comune sulla didattica a distanza. «Tra dirigenti ci sentiamo praticamente ogni giorno - ha sottolineato Tassan Viol - e credo che ora l'obiettivo comune sia quello delle classi virtuali».

Una linea che segue anche la dirigente scolastica del liceo Grigoletti, Ornella Varin. «Lezioni a distanza? Certamente», ha assicurato, spiegando che anche «il Grigoletti è stato ripassato da cima a fondo per pulire e igienizzare ogni angolo». «Ci stavamo attrezzando sulla piattaforma del registro elettronico - ha spiegato la dirigente scolastica - e lunedì incontrerò i docenti e darò indicazioni sul da farsi». Anche Varin si è confrontata con tanti genitori preoccupati che chiamavano per sapere cosa fare, come comportarsi. Alcuni hanno anche sottolineato che alcune sezioni, per la carenza di aule, sono costrette a spostarsi a ogni ora di lezione, con tutto quello che ne potrebbe conseguire. Scuole chiuse domani, dunque. Ma dirigenti scolastici e docenti pronti a fare lezioni a distanza.

s.s.

