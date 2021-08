Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PRECEDENTILIGNANO SABBIADORO Non molto frequenti, ma comunque troppi per le vittime di violenza sessuale. Se Lignano Sabbiadoro è una località relativamente sicura sotto questo aspetto, registrando anche come molto spesso le forze dell'ordine siano riuscite negli anni a individuare i responsabili, va detto che una certa cultura delle vacanze spinge ancora a far credere che tutto sia concesso.NELL'AGOSTO 2020L'ultimo caso verificatosi...