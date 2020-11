LE REAZIONI

UDINE «Questo decreto ci discrimina. Non mi risulta che nessun altro Paese europeo abbia adottato provvedimenti che discriminino all'interno delle stesse categorie». Il patron del Città Fiera di Torreano di Martignacco, Antonio Maria Bardelli è «amareggiato» dal Dpcm che ha stabilito la chiusura dei centri commerciali nei weekend, ad eccezione di poche attività. La sua analisi parte dalle parole del premier. «Mi riallaccio a quanto ha detto che sono provvedimenti previsti e oggettivi. Nel nostro caso, non so come possa dirsi oggettivo questo provvedimento. Al Città Fiera ci sono 1.700 dipendenti e 250 attività e nessuno di loro ha capito l'oggettività di questo provvedimento. Nessuno lo vive come oggettivo, ma come discriminatorio e ingiusto». «Una norma - prosegue Bardelli - dev'essere efficace, comprensibile ed equa, soprattutto in un momento così difficile. Il lockdown si può capire, ma tu sì, tu no, tu resti aperto, tu chiudi, nessuno dei miei negozianti lo ha capito e nessuno dei lavoratori del centro commerciale. E non lo hanno capito neanche le 36mila aziende in tutta Italia e i 580mila dipendenti che ruotano attorno ai centri commerciali, che sono trenta Ilva. Non discutiamo sull'efficacia del decreto, ma per noi è incomprensibile e non è equo. Non vorrei ci fosse il tentativo di alimentare una guerra fra persone che fanno parte dello stesso comparto e sono tutte in sofferenza. Le conseguenze? La necessità di ricorrere ad un uso massiccio della cassa integrazione». Bardelli ricorda che dietro i colossi dello shopping, nelle gallerie commerciali, «ci sono tante realtà di giovani imprenditori. Ieri ho passato un'ora a parlare con uno di loro, che piangeva disperato».

Non si lascia abbattere, ma è amareggiato anche Alex Cencigh, che assieme al socio Marco Rangone, al Città Fiera gestisce Am Giochi e fumetti. «Abbiamo investito per ampliare l'attività a luglio. Il weekend per noi era abbastanza importante, per flusso di clientela. Ci sentiamo discriminati dal Dpcm perché negozi simili a noi in centro restano aperti. Non vogliamo certo che chiudano anche loro, se lavoriamo tutti quanti è meglio. Ma sono rimasto sorpreso dalla decisione di chiudere i centri commerciali nei fine settimana. Con tutte le regole da seguire, non c'è mai assembramento». Per molti piccoli, dice Alex «potrebbe essere il colpo di grazia. Ci sono negozi che vivono solo ed esclusivamente grazie al weekend. Penso soprattutto ai bar che chiudevano, sì, alle 18, ma lavoravano tanto anche con l'asporto, anche con gli stessi dipendenti del centro commerciale». Sul fronte dei locali, invece, interviene Antonio Dalla Mora, consigliere nazionale e presidente provinciale Confcommercio Fipe: «La nostra categoria era già penalizzata fortemente dai decreti precedenti, a partire dalla chiusura anticipata alle 18. Evidentemente è positivo che l'ultimo Dpcm non aggravi una situazione già pesante, ma è il clima generale che ci preoccupa perché comunque l'inasprimento generale delle misure avrà ripercussioni anche sui pubblici esercizi e sulla ristorazione. Dispiace tra l'altro che tra i tanti esperti di cui si circonda il governo non ci sia un esponente di Confcommercio che possa far valere le ragioni dell'economia, non certo in contraddizione con quelle della salute pubblica».

