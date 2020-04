TRASPORTI

UDINE Una lettera-appello accorata, per far leva sul senso di responsabilità dei viaggiatori, ma anche per chiedere unità d'intenti e per mettere sul tavolo della Regione e delle Ferrovie delle proposte (e delle richieste) precise. Così il comitato dei pendolari friulani affronta l'ora cruciale in cui, a causa della pandemia, anche l'universo dei binari, che in regione nell'era pre-virus muoveva quasi 21mila passeggeri al giorno, si prepara ad essere rivoluzionato. Tra termoscanner in stazione, flussi separati, banchine compartimentate, mascherine obbligatorie, treni in arrivo solo a binari alternati, sedili off limits bollinati, sale d'attesa contingentate, porte dedicate per salire o scendere, biglietti nominativi.

LA LETTERA

Nella missiva spedita all'assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti e alla direttrice Fvg di Trenitalia Elisa Nannetti, il comitato pendolari Alto Friuli a fronte di tanti scenari «che spesso possono apparire di difficile applicazione pratica, come i divisori in plexiglass e i tornelli», fanno innanzitutto appello al «comportamento responsabile» dei viaggiatori, da cui, dice, «dipenderà il ritorno alla normalità». Anche sui treni e in stazione. In Fvg, dove causa virus «si potrà viaggiare solo seduti con adeguato distanziamento e questo potrebbe ridurre della metà la capienza dei treni», «potrebbe sorgere la necessità di potenziare la composizione con più carrozze». Il comitato si preoccupa per i treni a composizione bloccata. Ma dall'assessorato fanno sapere che «sia i Caf (quelli acquistati dalla Regione ndr) da 300 posti sia i Minuetto si possono comporre». E così, con due Caf, si avrebbero, per dire, convogli da 600 passeggeri. «Ci si attende un puntuale e tempestivo adeguamento da parte dei gestori delle caratteristiche dell'offerta a seguito delle criticità che dovessero sorgere a partire dai primi giorni di ripresa del servizio», fa sapere il comitato. I pendolari, tuttavia, ritengono che la ripresa possa avvenire «senza eccessive criticità», soprattutto perché ora mancano gli studenti. Ma essenziale, dicono, sarà l'ingresso scaglionato al lavoro. Altrettanto cruciale, per loro, l'informazione capillare sulle regole. In assessorato tranquillizzano i viaggiatori, preoccupati per l'ipotesi di un totale stop ai controllori a bordo, che darebbe il via libera ai furbetti. Le norme previste dal decreto governativo per il tpl stradale e le ferrovie concesse (e che prevedono per l'appunto la «sospensione, previa autorizzazione dell'agenzia per la mobilità territoriale competente e degli enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo»), in Fvg, dicono in Regione, «non riguarderebbero Trenitalia», ma, nell'eventualità, i bus e la Fuc. Ad ogni buon conto i passeggeri ritengono «opportuno che i capitreno siano assistiti da scorte di personale della Polfer». I viaggiatori sollecitano anche l'ampliamento delle fasce del servizio, soprattutto la sera. Infine, la ciliegina sulla torta: «Chiediamo che per la tratta da Udine verso nord si sospenda senz'altro il previsto (e non condiviso) trasferimento di parte delle corse passeggeri dalla tratta urbana alla linea di cintura Udine-bivio Vat», che secondo il comitato causerebbe «un peggioramento» per chi sceglie il treno.

LE REAZIONI

Pizzimenti, che in questi giorni dovrebbe incontrare i vertici della società ferroviaria, spiega che «i treni dopo il 4 maggio aumenteranno, ma non andranno ancora a regime: in regione si dovrebbe arrivare almeno al 50% dei mezzi circolanti. Non avendo gli studenti, sarà più facile avere spazio all'interno dei convogli. La prima cosa è viaggiare in sicurezza. Nei momenti di punta ci sarà un'offerta maggiore o di carrozze o di treni, mentre nelle fasce di morbida grosse difficoltà non ce ne saranno». Sulla questione dei 9 treni passeggeri che con l'orario estivo dovrebbero essere postati nella tratta interrata, a Udine est (come richiesto dai residenti e fortemente osteggiato dai pendolari), Pizzimenti glissa: «Dopo il coronavirus, credo che sarà tutto da verificare». Sul fronte della rimodulazione del servizio, sia per il tpl su ferro che per quello su gomma, il segreto, spiegano in assessorato, sarà quello di riuscire a spalmare su un tempo più lungo quello che nell'era pre-coronavirus succedeva in mezz'ora, fra le 7.30 e le 8, l'orario di maggiore afflusso: e questo sarà possibile già rivedendo i tempi di ingresso nei luoghi di lavoro. Trenitalia, invece, si limita a fare appello al senso civico dei passeggeri, perché le cose funzionino al meglio.

Camilla De Mori

