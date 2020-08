L'ANALISI

UDINE I partiti da tempo hanno deciso di abbandonare il vestito ufficiale nelle contese dei piccoli Comuni, sia perché la loro organizzazione territoriale è sempre più debole, sia per la difficoltà a comporre squadre monocolore in territori in cui lo spopolamento e l'invecchiamento avanzano. Perciò, quando decidono di «metterci la faccia» vuol dire che in quel luogo ci sono le forze ma che, soprattutto, quella è una partita strategica. Per l'importanza del Comune in gioco e per le possibili ripercussioni, anche non immediate, sui territori limitrofi.

I PARTITI

Non a caso, quindi, in questo 2020 i partiti fanno capolino a Cividale 11.378 abitanti , punto di riferimento per un'ampia area territoriale nella parte orientale della provincia di Udine e baluardo del Centrodestra. Un centro in cui negli ultimi dieci anni ha piantato la bandierina grazie al sindaco azzurro Stefano Balloch. Nel tentativo di proseguire la storia, ora il Centrodestra ha pescato in acque leghiste, il partito che nella compagine ha decisamente il vento a favore in regione. È la vice sindaco uscente Bernardi, infatti, a correre, sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Cividale-Con i civici per Cividale, Civica Balloch per Cividale e Lega Salvini Fvg. Il Centrosinistra, con vesti civiche, contrasterà il passo con il giovanissimo Fabio Antonio Manzini, 24 anni e l'energia che potranno portargli le liste Civi_Ci, Impegno Comune e Prospettiva Civica. Fa capolino un partito, la Lega, anche a Caneva, il secondo più popoloso Comune al voto, con i suoi 6.500 abitanti. In una corsa in cui non c'è il sindaco uscente, è il candidato Dino Salatin a essere sostenuto da Lega Salvini Fvg, insieme a Forza Caneva e Crescere insieme. Concorrenti sono Riccardo Poletto, supportato da Futuro per il territorio e da altre due civiche che nel nome lasciano trasparire un certo orientamento politico, Caneva Democratica e Caneva al Centro, ed Egidio Santin con Partito del Nord, autonomia fiscale.

REFERENDUM

Domenica 20 e lunedì 21 settembre tutti i cittadini saranno chiamati al voto, non solo quelli che devono rinnovare le cariche comunali. In concomitanza alle comunali, infatti, ci sarà il voto referendario costituzionale riguardo al taglio dei parlamentari. Si tratta di un voto confermativo, cioè gli elettori sono chiamati a confermare la legge votata dal Parlamento oppure a bocciarla. Perciò, esprimendo un «sì» si sfoltirà il Parlamento, esprimendo un «no» si lascerà inalterata l'attuale condizione. Il Parlamento nei mesi scorsi ha varato una riforma degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, prevedendo il taglio di 345 parlamentari, passando da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. I favorevoli al taglio sostengono la necessità di diminuire le spese per la politica, si eliminerebbero cioè quelle per gli «stipendi»; i contrari affermano che il risparmio sarebbe minimo nell'ordine dello zero virgola -, mentre sarebbe intaccata significativamente la rappresentanza territoriale. Se la riforma sarà confermata, cioè se al referendum dovessero vincere i sì, il Friuli Venezia Giulia taglierà 8 parlamentari, perché dagli attuali 20 si passerà a 12: otto deputati e 4 senatori.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

