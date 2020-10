ALLA CAMERA

UDINE Che i cittadini che si riconoscono nella minoranza linguistica friulana abbiano il diritto di richiedere la carta d'identità anche in Marilenghe. Lo chiedono, ancora una volta, sei deputati del Friuli Venezia Giulia che hanno rivolto un sollecito agli uffici della direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno affinché da Roma giunga una risposta in merito alle diverse richieste avanzate non solo a livello politico ma anche da Remo Brunetti e dall'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. La lettera, indirizzata per conoscenza anche al ministro Luciana Lamorgese e al presidente della Regione Fvg, porta le firme dei deputati di Forza Italia Guido Germano Pettarin e Roberto Novelli, della Lega Aurelia Bubisutti, Daniele Moschioni, Massimiliano Panizzut, e del gruppo misto Renzo Tondo. «In qualità di Onorevoli eletti nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia - si legge nella missiva - siamo a esprimere la nostra sorpresa e disappunto per il mancato riscontro alla comunicazione fatta pervenire in data 25 febbraio 2020 al Vostro Dipartimento da parte del Ministro degli Interni, precedute da diverse pec e da una petizione che ha riscontrato numerose adesioni tra i cittadini friulanofoni. La questione non solo riscontra un forte interesse tra la popolazione appartenente alla minoranza linguistica friulana, ma interviene nel merito di una disparità di trattamento esistente tra i gruppi linguistici minoritari legalmente riconosciuti ai sensi della legge 482/99. Riteniamo fondamentale un intervento urgente da parte del Dipartimento, affinché i cittadini friulanofoni possano richiedere il rilascio del documento d'identità in versione plurilingue, con l'aggiunta della lingua friulana». In caso di mancata risposta, i sei deputati presenteranno un'interpellanza.

