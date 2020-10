I DATI

UDINE Salgono ancora i numeri dei contagi in regione. Secondo il bollettino diffuso ieri dalla Regione le persone positive erano 1.162, con 146 nuovi contagi (il giorno prima erano 110 ed era già il dato più alto raggiunto dalla scorsa primavera).

In provincia il totale dei contagiati da inizio pandemia schizza a 1.804, con un incremento di ben settanta casi.

LE CIFRE

Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva e 23 i ricoverati totali in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.290: 1.757 a Trieste, 1.804 a Udine, 1.172 a Pordenone e 533 a Gorizia, alle quali si aggiungono 24 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.773, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 1.112. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 8 a Gorizia. Fra le scuole, in provincia, due contagi in due classi diverse della media di Torviscosa. Positivo anche un infermiere dell'ospedale di San Daniele e un altro al nosocomio di Latisana, oltre ai 35 migranti della Cavarzerani.

L'ORDINANZA

Intanto ieri il presidente Massimiliano Fedriga, ha firmato un'ulteriore proroga, valida fino al 15 ottobre, dell'efficacia dell'ordinanza di Protezione civile 29 dello scorso 25 settembre. Il provvedimento ribadisce le misure relative alla presenza di pubblico consentita durante gli eventi e le competizioni sportive. Previsto un limite massimo di 1000 spettatori per le competizioni sportive allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine e un massimo di 1000 persone complessive per le competizioni sportive che si disputeranno allo stadio Nereo Rocco e al palasport Allianz Dome di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA