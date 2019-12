I numeri uno si preparano alla folle corsa di Codroipo

L'APPUNTAMENTO

CODROIPO Si prepara anche quest'anno la corsa dei numeri uno. Non una gara ufficiale, ma una passeggiata in amicizia, come tengono a specificare gli organizzatori, anche per smaltire la quantità di cibo e bevande ingurgitata sotto le festività. La Numer1ning è ormai diventata un appuntamento tradizionale: dal 2011 un gruppo di amici ha pensato, tra lo scherzo e la follia, di trovarsi per correre coi numeri 1. Non nel senso sportivo del termine, bensì perché era il 2011, partivano alle 11,11 per percorrere 11 chilometri e 111 metri. Un allenamento goliardico per iniziare l'anno sportivamente e scambiarsi gli auguri condividendo gli avanzi del cenone. Poi arrivò il 2011 + 1, quindi più uno, più uno, più uno e così via sino ad arrivare a questo 1° gennaio 2020 con nove uno. Prima delle 11 di mattina il ritrovo è al campo sportivo comunale per affrontare un circuito segnalato , attraversando il centro di Codroipo, raggiungendo Villa Manin, superando il parco delle Risorgive prima di chiudere in bellezza rifocillandosi all'interno del campo polisportivo. Non c'è una quota d'iscrizione e nemmeno regole ufficiali da seguire. Anche quest'anno sono attese centinaia di persone al via per affrontare i due percorsi. Quello principale di 11 chilometri e 111 metri e quello alternativo di circa 5 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA