I NUMERI

UDINE Sempre più anziani malati al pronto soccorso. Nonostante ci sia ancora chi preferisce attendere ore e ore per essere visitato piuttosto che organizzarsi secondo gli orari del proprio medico di medicina generale, al Ps del Santa Maria della Misericordia continuano a diminuire i codici bianchi, ma c'è ancora tanta strada da fare. Complessivamente nel 2019 gli accessi sono stati 65.189 a fronte dei 61.657 dell'anno precedente, ma ad aumentare non sono i pazienti che potrebbero rivolgersi prima al territorio piuttosto che all'ospedale, bensì le alte complessità spiega il direttore del Pronto soccorso di Udine, Mario Calci. Si tratta di un aumento fisiologico perché cresce la popolazione anziana e i pazienti con maggiori comorbidità. Di conseguenza, gli arrivi al pronto soccorso sono appunto più complessi. I codici bianchi, invece aggiunge Calci sono in leggero calo e questo significa un buon utilizzo del pronto soccorso. Registriamo ancora accessi inappropriati e su questo si può migliorare. Nel 2019, infatti, i codici bianchi sono stati 11.801, circa il 20% degli accessi complessivi, ma i medici di Ps hanno giudicato inappropriati, dopo una visita, il 15% dei casi globali: 40% dei codici bianchi e 13% dei codici verdi. Il dato commenta Calci è in leggero aumento rispetto al 2018 e si tratta di un numero non banale, circa 9.800 casi in tutto l'anno ovvero circa 27 casi al giorno che determina un aumento del carico di lavoro con ricadute significative sull'attività complessiva.

I CODICI

Ma ad arrivare in Pronto soccorso sono soprattutto codici verdi, 33.440, con un +2.478 rispetto all'anno precedente e codici gialli, 18.051, anche questi in aumento. E qui nessuna in appropriatezza, ma pazienti gravi che stanno aumentando sottolinea Calci e che richiedono tante risorse. Basti pensare che come tipologia di pazienti, aumentano quelli con malattie, il 78% del totale e calano quelli con un trauma, il 20%. Alla luce del cambiamento demografico e dei bisogni della popolazione, si può pensare che questo trend continui e magari servirà incrementare le capacità di gestione con una visione di prospettiva. Pensare a come garantire l'assistenza. Ad ora c'è una progettazione per il post ricovero e una capacità di gestire flussi sempre più importanti. Il sistema, insomma, si rivela efficiente e funzionante e fortunatamente nessuna corsa al pronto soccorso per l'influenza di stagione o il timore del coronavirus. Per chi trova mascherine e gel per le mani all'ingresso, sono per chiunque pensi di avere una patologia infettiva. Anche mamme e papà usano con parsimonia il pronto soccorso, in questo caso quello pediatrico. Gli accessi nel corso del 2019 sono stati complessivamente 18.537 gli accessi al pronto soccorso pediatrico, ma per la maggior parte si è trattato di codici verdi, 14.143, circa l'80%. Numeri decisamente inferiori, invece, per i codici gialli che nel 2019 sono stati 2.708 in tutto, mentre sono purtroppo aumentati i codici rossi passati da 61 a 103. Ma la vera sorpresa sono i codici bianchi in continua diminuzione. Se gli utenti adulti continuano a sentirsi più sicuri tra le mura dell'ospedale anche quando non ne necessitano realmente, rivolgersi all'ambulatorio territoriale è un gesto che compiono più responsabilmente i genitori che, prima di rivolgersi al pronto soccorso pediatrico, consultano il pediatra di libera scelta e questo ha comportato una diminuzione dei codici bianchi pediatrici. Nel 2019 gli accessi al pronto soccorso pediatrico classificati come codici bianchi sono stati 1.583 (erano 1.636 nel 2018), meno del 10% di tutti gli accessi.

Lisa Zancaner

