UDINE Sale ancora il numero dei contagi in Friuli Venezia Giulia. Secondo il bollettino quotidiano emesso dalla Regione, ieri le persone positive erano 794. I nuovi positivi rilevati sono stati tredici, in buona parte della provincia di Udine. Nel nostro territorio, infatti, i contagiati sono saliti dai 1.424 di domenica ai 1.435 conteggiati ieri, vale a dire undici casi in più nel giro di ventiquattr'ore, secondo i dati forniti dal vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi. In aumento anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: ieri se ne contavano cinque, uno in più del giorno prima. A quanto ha spiegato Riccardi, il malato che si è aggravato è stato accolto nella Terapia intensiva covid dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un paziente in più ricoverato negli altri reparti (in tutto sono venti). Fortunatamente non si sono registrate nuove vittime, dopo il cittadino di origini ghanesi, residente a Cordenons, Joseph Anim Peprah, 52 anni, che sabato scorso è morto all'ospedale udinese dove era ricoverato. Salgono a 671 (+8) le persone in isolamento. Il quadro in regione vede dall'inizio dell'epidemia 4.390 persone positive, di cui 1.571 a Trieste, 1.435 a Udine, 987 a Pordenone e 384 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.336, i clinicamente guariti sono 8. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

